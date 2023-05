Sheinbaum respalda que ministros sean elegidos por votación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, respaldó el "Plan C" del presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea elegir a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio del voto ciudadano.

"Me parece muy bien (Plan C), hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia, lamentablemente, no están analizando lo que aprueba el Congreso, de fondo se ha dicho mucho e incluso trascendió a nivel internacional", dijo en conferencia de prensa.

En ese sentido, la mandataria capitalina señaló que el presidente López Obrador siempre luchó por la democracia, tal como el fraude electoral del 2006, por ello cuestionó la democracia en otros organismos.

"¿Qué hay más democrático?; ¿qué la elección de los Ministros de la Suprema Corte a partir de una elección de voto?; ¿qué es más democrático que los Consejeros del INE sean electos por la Cámara de diputados, o por la voluntad popular?", expresó.

En tanto, Sheinbaum señaló que el Plan C garantiza la democracia en el país, pues advirtió que la senadora Lily Téllez, ahora retomó el discurso del Vox, que es un partido político Español de ultraderecha.