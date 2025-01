Respuesta de Sheinbaum a la oposición en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió que no existen propuestas de los integrantes de la oposición y por ello no vale la pena hablar de ello.

Y también acusó misoginia de su parte, ya que sus críticas se centran, dijo, en su cercanía con las políticas y proyectos planteados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ni vale la pena hablar, no hay una sola propuesta, ayer un senador del PAN me planteó propuestas que dijimos aquí en la mañanera, para la relación México-Estados Unidos. Entonces, en efecto, se dedican a criticar que si gobierna el presidente López Obrador, además de una manera muy misógina. Esa es una y la otra que por qué no tomó distancia con el presidente López Obrador, que por qué le sigo diciendo presidente, en fin, o que porque seguimos en la 4T o porque por qué no rompemos con la 4T, qué bueno que vaya a intervenir a Estados Unidos en México", expresó.

Sheinbaum Pardo afirmó que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, dijo que su partido está en contra de los programas sociales que brinda el gobierno federal.

"Dijo el presidente del PAN, hace unos días, que ellos estaban en contra de los programas sociales, ese es un buen planteamiento, de que siempre estuvieron en contra, ahora ya lo dicen más abiertamente, que bueno para que el pueblo de México sepa que necesitan encontrar, pero no hay una sola propuesta, ni de obras de infraestructura, ni de proyectos ni de ideas, por eso están como están, porque realmente no representan una alternativa en nuestro país", dijo.