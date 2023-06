Sheinbaum revela por qué Ebrard no sale en las fotos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- "No hay que comer ansias", dijo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pues pidió esperar las propuestas del Consejo Nacional de Morena, el cual sesionará el próximo domingo para proponer el método de selección con el que alguna corcholata obtendrá la candidatura a la Presidencia de la República en 2024.

En ese sentido, el siguiente lunes emitirá su opinión sobre lo que se llegue a aprobar.

"Ya habrá momento para que se informe de todo, el domingo hay Consejo Nacional de Morena y ahí va a ser un día importante. (...) Ya pronto van a saber, no hay que comer ansias, hay que guardar los tiempos, el domingo es un día muy importante, el domingo es el Consejo Nacional de Morena, y estaremos dando todas nuestras opiniones el lunes", aseguró.

Tras la presentación del Programa de Cosecha de Lluvia en Iztapalapa, la mandataria capitalina reiteró que Morena tiene sus estatutos y en este se encuentra la encuesta, la cual "que ha venido funcionando", pero que va a esperar que propuestas harán el domingo para la selección del candidato del partido para la Presidencia.

A pregunta expresa si va a presentar alguna propuesta, la mandataria capitalina dijo que van a escuchar al Consejo Nacional de Morena.

"Yo confío en la presidencia de nuestro partido, confío que se van a hacer bien las cosas y vamos a escuchar qué propuestas se van a presentar".

¿De qué hablaron con AMLO y qué pasó con Ebrard?

Sobre el tema que hablaron con el presidente Andrés Manuel López, en la reunión en la que estuvieron con gobernadoras y la virtual ganadora de la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, Sheinbaum mencionó que fue para festejar el triunfo y cerrar filas.

Y si bien el canciller Marcelo Ebrard no sale en las fotografías, la mandataria capitalina aclaró que esto se debió a que se fueron antes y que hay mucha especulación.

"Es mucha especulación, él salió un poco antes al igual que otros gobernadores, es pura especulación, mucha unidad entre todos", aseguró Sheinbaum Pardo.

Al querer ser cuestionada más sobre el tema al final de la conferencia, la mandataria pidió "esperar" a que se lleve a cabo el Consejo de Morena para emitir una opinión.