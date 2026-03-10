logo pulso
Sheinbaum se reúne con representantes de países nórdicos

El Grupo Wallenberg y empresas globales buscan ampliar operaciones en sectores clave mexicanos.

Por El Universal

Marzo 10, 2026 05:43 p.m.
A
Sheinbaum se reúne con representantes de países nórdicos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo
afirmó que México mantiene abiertas

sus puertas a la inversión extranjera, particularmente a compañías de Noruega y países nórdicos, durante un encuentro con una amplia delegación empresarial europea en Palacio Nacional.
De acuerdo con un comunicado de prensa, la mandataria federal recibió a representantes de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia encabezados por el Grupo Wallenberg, en una misión considerada inédita por su magnitud, al reunir a cerca de 100 directoras y directores ejecutivos de empresas de la región.
Entre las firmas participantes destacaron compañías globales como ABB, Aker, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo.
Durante la reunión, Sheinbaum destacó que el país ofrece oportunidades de inversión en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, industria farmacéutica y agroindustria, y respondió preguntas de los empresarios interesados en ampliar o iniciar operaciones en territorio nacional.
El Grupo Wallenberg es uno de los principales conglomerados empresariales de Europa, con inversiones en tecnología, manufactura e industrias de ciencias de la vida.
A través del banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) y la firma de inversión Investor AB, mantiene participaciones estratégicas en diversas compañías globales que, en conjunto, generan ingresos superiores a 385 mil millones de dólares y emplean a cerca de 1.5 millones de personas en alrededor de 180 países, incluido México.
Por su parte, Marcus Wallenberg, presidente de SEB, señaló que ya se han anunciado diversas inversiones nórdicas alineadas con el denominado Plan México y reiteró el compromiso de fortalecer la presencia empresarial de la región en el país a largo plazo.
El diálogo fue moderado por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, como parte de los esfuerzos del gobierno federal para atraer nuevas inversiones y consolidar a México como destino estratégico para empresas internacionales.

