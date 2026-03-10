Sheinbaum se reúne con representantes de países nórdicos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

afirmó que

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

sus puertas a la, particularmente a compañías de Noruega y países nórdicos, durante un encuentro con una ampliaen Palacio Nacional.De acuerdo con un comunicado de prensa, la mandataria federal recibió a representantes deencabezados por el, en una misión considerada inédita por su magnitud, al reunir a cerca de 100 directoras y directores ejecutivos de empresas de la región.Entre las firmas participantes destacaron compañías globales como, Aker,, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas yDurante la reunión, Sheinbaum destacó que el país ofreceencomo, industria farmacéutica y agroindustria, y respondió preguntas de los empresarios interesados en ampliar o iniciar operaciones en territorio nacional.Eles uno de los principalesde Europa, con inversiones ene industrias de ciencias de la vida.A través del banco(SEB) y la firma de inversión, mantiene participaciones estratégicas en diversas compañías globales que, en conjunto, generan ingresos superiores a 385 mil millones de dólares y emplean a cerca deen alrededor de 180 países, incluido México.Por su parte,, presidente de SEB, señaló que ya se han anunciado diversasalineadas con el denominadoy reiteró el compromiso de fortalecer la presencia empresarial de la región en el país a largo plazo.El diálogo fue moderado por el secretario de Relaciones Exteriores,, como parte de los esfuerzos delpara atraer nuevas inversiones y consolidar a México como destino estratégico para empresas internacionales.