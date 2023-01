Sheinbaum sí difundió propaganda en revocación de mandato, resuelve Tribunal Electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, incumplió con la ley electoral al difundir propaganda en periodo prohibido, durante una participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria capitalina presentó el proyecto del Bosque de Chapultepec en la conferencia mañanera el 10 de marzo de 2022, motivo por el que la Sala Especializada resolvió que difundió propaganda en periodo prohibido.

La resolución fue impugnada ante la Sala Superior del TEPJF, que ordenó a la Sala Especializada analizar de forma integral si el mensaje de la jefa de Gobierno viola la ley electoral.

La nueva resolución sostiene que "las manifestaciones de Claudia Sheinbaum constituyen propaganda gubernamental difundida durante el periodo de revocación de mandato".

Lo anterior, derivado que la de Gobierno acudió a la conferencia del Presidente para hablar sobre el Bosque de Chapultepec, en el que destacó las acciones de gobierno que se han llevado a cabo para su implementación, con la intención de generar aceptación o simpatía de la ciudadanía, aunado a que no corresponde a temas de educación, salud, protección civil o cualquier otro que tenga como propósito presentar información relevante e impostergable para la ciudadanía.

La magistrada Gabriela Villafuerte subrayó que la difusión sobre el proyecto del Bosque de Chapultepec no debe considerarse como una excepción de la propaganda permitida en periodo prohibido.

"Sobre todo la manera en que, con precedentes de esta sala y con criterios de Sala Superior, me parece que no es una propaganda que tenga la excepcionalidad para validarla en campaña electoral", argumentó.

El magistrado Luis Espíndola consideró que no se realizó el análisis solicitado por la Sala Superior, por lo que anunció su voto en contra.

Además de que, en su opinión, el Bosque de Chapultepec entra en las categorías de medio ambiente y salud, por lo que estaría en las excepciones que pueden difundirse en este periodo.

"Considero que no se analizan los elementos contextuales ni personales para arribar a esta conclusión", expresó.