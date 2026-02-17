Sheinbaum sobre diferencias en la 4T:

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

expresó que "nadie tiene la pureza del

", en el marco de la división que hay en Morena en por lo menos 10 fisuras entre los propios integrantes de la autonombrada 4T y ante lacomo director de Materiales Educativos de la(SEP) y la publicación del libro "Ni venganza ni perdón" del exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer.En sude este martes 17 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que el movimiento es "muy amplio y democrático": "Y, eso es muy importante. ¡Qué bueno que haya debate, eso es importante porque aquí no se censura a nadie, ni queremos que no haya debate, sino qué bueno que haya debate!"."Eles cuando se lleva 'si alguien eso no es', eso no, porque todos estamos con el", agregó al reconocer el papel deen la elaboración de losReiteró quetieney comentó que no tiene por qué asumirse que "una persona es dueña del movimiento, del modelo de la"."Pues siempre hay enriquecimiento de ciertos temas, lo que no puedes es negarte a que no haya nada porque estuyo, pero eso no quiere decir que ahora ´unos son traidores y otros siguen la 4T, y otros no y otros sí´. Eso, pues, es de aquellos partidos de izquierda de hace muchísimo tiempo, que lo único que hacían era pelearse internamente. Ya dijimos qué es lo más importante, que el modelo de lapermanece y la esencia de los libros de texto permanece [...]", expresó.Llamó a "" y discutir, sin llevar a temas personales. Lo importante, dijo, es no perder lay "nunca subirse a un ladrillo y marearse".Reiteró sua la forma en cómofue separado de su cargo en la SEP porque "eso"."En eltodo avanza y todos son importantes, y hay que darle su espacio a todas y a todos", añadió.