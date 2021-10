"Sheinbaum surge de protesta porque querían cobrar cuotas en UNAM", recuerda AMLO

Al decirse respetuoso de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al reafirmar que "se derechizó", el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, surgió de una protesta.

En su conferencia mañanera de este jueves en Mérida, López Obrador contó cómo en 1988, estudiantes y maestros de la UNAM se volcaron en apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas en una "manifestación enorme".

"De ahí surge Claudia Sheinbaum, en una protesta, porque querían cobrar las cuotas en la UNAM", dijo.

López Obrador recordó que en el 2000, en la campaña para la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, junto a Cárdenas, acudió a la UNAM a un acto, aunque no estaba de acuerdo, "y tenía información, porque estaba manejada por porros, que estaban en contra nuestra".

"Imagínense, en las encuestas yo iba a arriba para jefe de Gobierno, no con tanta ventaja pero iba yo arriba, y arriesgarme a un acto de provocación a sabiendas de que estaban en contra de nosotros, pero por solidaridad con el ingeniero decido ir, hasta lo pensé que a lo mejor no iba (...) Se lleva a cabo el acto, yo creo que hablé tres minutos (...) sabía que iban a aprovechar el momento para la provocación y que lo que les importaba era la violencia hacia mi persona porque estaba de por medio la elección en la Ciudad de México.

"Entonces termina el acto, me bajo de la tarima y todas estas cosas que uno aprende, empiezo a caminar rápido (...) apenas terminaba el acto y empiezan a tirar bombas molotov y van sobre donde estaba estacionado el carro, a buscarme, a agredir. Afortunadamente me dio tiempo de subirme al carro y me subí.

"Una gran conflicto, una provocación montada, estoy hablando del 2000, hace 21 años", externó.

"Soy egresado de la UNAM, me siento muy orgulloso de haber estudiado en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas. Soy el primer presidente de México egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, ahí en esa Facultad estudiaron dos hijos míos; o sea soy parte de la UNAM.

"Sin embargo, todas las instituciones requieren renovarse", dijo el Presidente al reafirmar que la máxima casa de estudios "se derechizó mucho".

"Se hamburguesaron los de arriba", agregó.

Ante la convocatoria de un paro de 48 horas por las críticas que ha hecho el Presidente a la UNAM, López Obrador les propuso que mejor hagan una marcha pacífica.

"Ayer estaba yo viendo que estaban convocando a un paro de 48 horas por lo que dije. Yo les propondría mejor que hicieran una marcha, que se avivaran; pacífica desde luego. Pero ¿paro si no quieren estar en clases presenciales?

"¡No, una manifestación pacífica! Que dejen atrás la desidia, la comodidad y que aunque sea en contra de nosotros, se manifiesten", declaró el Presidente.

Ante el próximo cambio de rector en 2023, López Obrador acusó a José Narro Robles de encabezar un "grupo hegemónico".