Si aerolíneas no bajan precios se permitirá el cabotaje: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este viernes que si las aerolíneas no bajan sus precios, se permitirá el cabotaje aéreo por lo que aerolíneas internacionales puedan operar en el interior del país.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que se requiere que haya más vuelos a todo el país, porque, afirmó, actualmente hay muchos lugares en donde no hay servicio de aviación," no hay vuelos porque las líneas han administrado mal y han fracasado".

Afirmó que muchos vuelos al interior del país tienen el mismo costo que viajar a Europa.

"Hay un problema que tenemos que resolver, que es el del costo de los costos que se tiene que pagar mucho en algunos viajes, sobre todo si se compra el boleto unos días antes, un día antes, es como ir a Europa, viajar al interior del país. Entonces necesitamos que no aumente tanto el precio ¿Cómo se resuelve eso? Pues con la competencia, que haya más servicio.

"Si hace falta más, no descartamos la posibilidad de liberar el transporte aéreo liberarlo, significa que aviones de otros países puedan hacer viajes de pasajeros para que cueste menos el pasaje. Yo tomo como referencia lo que está pasando ahora de que hay boletos muy caros, y nosotros tenemos que defender siempre al pueblo y no estamos tomando ninguna medida autoritaria, nada, nada.

"Si se llega a un acuerdo de que van a bajar las tarifas, de que van cobrar menos, pues no hay porque abrir. Es muy interesante porque resulta que los defensores de la libertad del mercado, de la libre competencia, lo son, pero en los bueyes del compadre, ya cuando se trata de mantener sus intereses y sus monopolios ya no les gusta el libre mercado", dijo.

El pasado miércoles, en entrevista con EL UNIVERSAL, José Humberto Gual Ángeles, descendiente del general Felipe Ángeles, advirtió que al Jefe del Ejecutivo lo están orillando a tomar una decisión mal informada, porque en caso de regalar "la soberanía aérea lo estarían orillando a que tome una decisión como en su momento la tomó Antonio López de Santa Anna, cuando regala la mitad del territorio nacional".