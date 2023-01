Si ahuehuete de Reforma no se recupera será enviado a vivero

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 21 (EL UNIVERSAL).- Autoridades capitalinas esperarán hasta marzo para saber si el Ahuehuete de Reforma comience a rebrotar, o en todo caso será trasladado al vivero Nezahualcóyotl para su tratamiento definitivo y sustituido.

En entrevista al final de la inauguración del Anfibium, Marina Robles secretaria de Medio Ambiente, dijo que los especialistas señalaron que podría rebrotar a finales de febrero o marzo, pero que se tiene que ver la forma en como lo hace pues, en caso de que esto sea tardado, será removido y trasladado.

"Veamos como rebrota, si rebota bien, si no necesita demasiado trabajo de remodelación para que sea un árbol digno para Reforma. En caso de no rebrotar, o incluso si rebrotara de una manera que implique demasiado tiempo, para que tenga una estructura bonita como árbol, una de las posibilidades es trasladado al vivero Nezahualcóyotl", explicó.

¿Qué pasa con el ahuehuete de Reforma?

La secretaria aseguró que el Ahuehuete sigue vivo pero que el choque del automóvil si lo afectó.

Uno de los tres ahuehuetes donados podría ser candidato para sustituirlo en caso de que no rebrote, dijo.

Se le cuestionó si hay posibilidades de que rebrote el ahuehuete, la funcionaria señaló que "esperemos a fines de febrero y fines de marzo, y veamos".

"Por lo pronto está vivo y el punto es ver cómo rebrota".