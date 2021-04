"Si consejeros tienen fobia a Morena, que se afilien a otro partido", dice Mario Delgado

Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, dijo que si los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) "de plano" le tienen mucha fobia y odio al partido que él dirige, que se salgan de ahí y se afilien al partido de sus preferencias y "compitan con nosotros democráticamente en las urnas".

Precisó que tanto en Guerrero, con Félix Salgado Macedonio, como en Michoacán, con Raúl Morón Orozco, no tienen plan B porque mantienen su postura de que se les restituya a ambos sus candidaturas.

En una gira por Sinaloa en apoyo a candidatos de Morena, Mario Delgado refirió que se respetan las libres expresiones y que no haya coincidencias, pero lo que no se vale es "traer el disfraz de árbitro electoral" y actuar en forma imparcial.

Delgado Carrillo expuso que no necesitan que en el INE los ayude en nada, sino que se actúe como verdaderos árbitros, sobre todo en los casos de los estados de Guerrero y Michoacán, donde se pretende dejarlos sin candidatos.

Puntualizó que con el pretexto de ocho publicaciones en Facebook se pretende quitar la candidatura a Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, estado donde hay una clara preferencia electoral para él, lo que implica "una clara intención política".

En un encuentro con medios de comunicación, como parte de la campaña del abanderado de Morena-PAS al gobierno de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, resaltó que ven con preocupación los signos de imparcialidad de algunos consejeros electorales, los cuales no actúan con honestidad y justicia.

Pese a este panorama, Mario Delgado destacó que en la contienda electoral se percibe un ánimo social favorable para Morena, atribuido a que en el país, 20 millones de hogares mexicanos reciben apoyos del Gobierno federal que antes no los tenían.

Subrayó que saben reconocer que tienen un presidente de la República honesto, lo que se traduce en apoyos a más de ocho millones de pesos en adultos mayores, los cuales a partir del mes de junio verán incrementados los montos, los cuales en el 2021, llegarán a los seis mil pesos.