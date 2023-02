Si encuestas definirán candidato que no las organice Morena: Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 2 (EL UNIVERSAL).- El senador Ricardo Monreal Ávila reconoció no tiene viabilidad su propuesta de que se realicen elecciones primarias para elegir al candidato presidencial de Morena, ya que tendrían que modificarse los estatutos partidistas, por lo que se tendrá que aplicar el método de encuestas.

En conferencia de prensa, dijo estar consciente de que "los estatutos, la parte jurídica de los partidos, no prevén ningún otro mecanismo que el de la consulta o la encuesta, y por tal lo que estamos haciendo es buscar que haya certeza y seguridad entre las encuestas que se levanten".

En este sentido, insistió en su planteamiento de que haya cinco casas encuestadoras, "tres principales y dos espejos, seleccionadas por sorteo, al azar de entre las más prestigiadas y aquellas que han tenido menos errores demoscópicos en el pasado".

Ricardo Monreal reiteró su desacuerdo en que Morena sea el que "organice, realice y cante" la encuesta.

En el tema del plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, el coordinador de los senadores de Morena pidió que la Universidad Nacional obre con rectitud, "lo único que deseo de la UNAM es que actúe con la verdad, con ética, que es el nombre del Comité. Vamos a esperar".

Indicó que está en juego el prestigio de todos y la verdad. Lo que a mí me interesa es que la verdad aflore. "A todos nos interesa que se aclare bien lo que sucedió", y que se otorgue la verdad a quien la tiene, recalcó.