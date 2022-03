Si fiscal no renuncia a FGR es obligación de AMLO removerlo: PAN

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).-A pesar de los argumentos del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, es insostenible que se mantenga al frente de dicha dependencia por tratar de litigar asuntos personales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprovechándose de su cargo, aseveró el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería.

En vísperas de que la próxima semana comparezca ante la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Justicia, donde se analizará el posible tráfico de influencias ante un ministro de la Corte, el presunto enriquecimiento ilícito y la triangulación de recursos millonarias vía la Universidad de las Américas, dijo que si Gertz no renuncia es obligación del presidente removerlo.

"A pesar de lo que diga el fiscal, sí es insostenible. El fiscal dice que no está haciendo uso de su cargo para beneficiarse en el caso que se litiga en la Corte, dice que eso lo puede hacer cualquier mexicano.

"Pero, yo les pregunto ¿En realidad creen que un ciudadano común hablando a la Corte pueda solicitar que le atraigan su caso, que de manera inmediata sea este atraído?, francamente es inaceptable, eso no se puede creer", dijo en rueda de prensa virtual.

El legislador panista señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la obligación, ante este cúmulo de escándalos y casos que lo involucran, de remover al titular de la FGR, porque el Senado no tiene esa facultad.

Insistió en que este debería ser el proceder del mandatario, con el objetivo de que se tenga la tranquilidad de que en la Fiscalía se están haciendo las cosas de manera adecuada por el bien de todos los mexicanos.

Rementería expuso que la Presidencia de la República debe resolver el problema de fondo, es decir, no el litigio que se discute en la Corte, sino la situación comprometida en la que está actualmente Alejandro Gertz.

Sin embargo, argumentó, en caso de que López Obrador no remueva al titular de la FGR se comprobará que lo solapa y que la bandera contra la corrupción que pregona el gobierno federal es falsa.