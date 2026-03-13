Si hay retroceso, PT y el Verde la rechazarán

Ciudad de México.- Después de que se desechó la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, legisladores de los partidos Del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) afirmaron que tampoco apoyarán el llamado plan B del Ejecutivo si representa un "retroceso democrático" o la instauración de un "partido hegemónico".

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, insistió en que no están de acuerdo en que se establezca un "partido único" en México a través de una reforma electoral como la que presentó el régimen.

Dijo que les inquieta saber cuál es la intención del plan B de la Presidenta en materia de reforma electoral, ya que podría fortalecer la democracia del país o debilitarla. "Estamos discutiendo, estamos analizando porque apenas empezamos ayer [miércoles] la ruta, es lo que nos inquieta y es lo que estamos en reflexión. ¿Cuál es la intención?, si es avanzar en la democracia o se va despanzurrar (...), es la clave que hay que resolver", comentó el petista.

Por su parte, el senador Luis Armando Melgar (PVEM) advirtió que su partido no respaldará un plan B de la reforma electoral que signifique un retroceso democrático para el país.

Señaló que, si Morena pretende incluir modificaciones que le den ventajas y pongan en condiciones de desigualdad al resto de los partidos políticos, el Verde Ecologista no acompañará la iniciativa de la presidenta Sheinbaum Pardo.

En entrevista con El Universal, Melgar adelantó que su partido no aceptará ninguna reforma que lesione o debilite al Instituto Nacional Electoral (INE).

El legislador aclaró que el Partido Verde está de acuerdo con reformar la ley para hacer más eficientes a los congresos federal y locales, pero sin afectar a los partidos minoritarios.