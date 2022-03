"Si la Corte suspende promover consulta, acataremos fallo", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en caso de que partidos políticos de oposición impugnen el decreto que ayer jueves aprobó el Congreso de la Unión el cual permite a servidores públicos promover la consulta de revocación de mandato y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva suspender este decreto, su gobierno acatará el fallo.

"Yo nada más digo que si se impugna y la Corte suspende el que se dé información sobre la revocación, de la consulta, nosotros vamos a acatar la resolución de la Corte, la resolución que sea. Siempre vamos a acatar en el marco de la legalidad, pero no se si se pueda", dijo en conferencia de prensa en el Tercer Batallón de Infantería.

En conferencia de prensa matutina, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob) señaló que legalmente el decreto es impugnable, pero opinó que no hay manera de que se pueda proceder a su impugnación.

"Legalmente, como todo decreto, pues es impugnable, nosotros al menos yo apenas ayer que se publicó conocí el contenido de la iniciativa aprobada. Desde nuestro punto de vista no hay manera de que legalmente pueda proceder la impugnación, pero pues están en su derecho los ciudadanos, los partidos políticos de presentar las impugnaciones", dijo.