“Sí me desmayé”, dice López Obrador

Ciudad de México.- Tres días después de aislarse por su contagio de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció en un video para hablar sobre su estado de salud y cerrar especulaciones.

El pasado lunes, en la conferencia de prensa mañanera, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que eran una absoluta mentira las versiones de que el Presidente se hubiera desvanecido o que sufriera un infarto previo a que se conociera que enfermó por el virus del SARS-CoV-2 y que por eso había suspendido su gira en Yucatán.

Ayer, en un video de 18 minutos, caminando por Palacio Nacional y con voz ronca, el titular del Ejecutivo dijo que “como ha habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien, tengo Covid-19, se me complicó”.

Explicó que realizaba una reunión de trabajo con ingenieros militares y otros servidores públicos para una evaluación de los trabajos del Tren Maya, cuando “como que me quedé dormido, fue una especie de váguido”, dijo.

“Llegaron de inmediato los médicos, me atendieron, no perdí el conocimiento, sí tuve esa situación de desmayo transitorio y por la baja de presión querían llevarme al hospital”.

“No acepté, los charolié, les dije: ‘Él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, entonces no me van a llevar a ningún lado, afortunadamente no pasó a mayores”, expuso.