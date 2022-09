"Si necesidad de carbón de CFE es mucha, no a costa de condiciones"

A-AA+

Si la necesidad de carbón por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE) existe, "está no debe ser bajo condiciones de inseguridad", opinó el presidente de la Cámara Minera de México (Camimex) José Jaime Gutiérrez Núñez, al referirse al incidente en el pozo Pinabete, Coahuila, en donde quedaron atrapados 10 mineros.

Durante la presentación del Informe Anual 2022 de la Cámara Minera de México, el ejecutivo dijo que lo ocurrido en ese pozo de carbón "puede ser algo parecido a la película aquella de diamantes de sangre, en la cual bajo condiciones infrahumanas se explotaba a niños buscando diamantes en África, puede ser algo parecido si la necesidad de carbón existe, pues hay que conseguirlo, pero bajo qué condiciones se hace trabajar a la gente sobre todo en materia de seguridad".

Aclaro que este tipo de operaciones -como la explotación del pozo Pinabete-, "casi artesanales, en muchos casos son clandestinos que operan en la ilegalidad, no son la minería formal que opera en México ni representa la minería responsable que agremia a esta cámara".

Esto, añadió, ha contribuido a que la sociedad se forme una percepción equivocada sobre este sector en México, confundiendo la informalidad con la formalidad que representa más del 90% del valor de la producción minero-metalúrgica nacional prioriza la seguridad ante todo.

La formalidad, subrayó, debe existir no solamente en los mineros. "La formalidad debe de existir en las instituciones de gobierno también, porque es necesario ver en qué condiciones y si se certifican, de dónde vienen esos recursos minerales de carbón".

"La necesidad de tener carbón es mucha, pero se discrimina de dónde vienen y cómo están siendo sacados estas reservas, eso no lo sabemos", apuntó.

Lo ocurrido en ese pozo, comentó, representa días tristes para la minería mexicana, aunque no formen parte de los agremiados de la cámara, por lo que lamentamos profundamente lo ocurrido en el pozo de carbón en Sabinas, Coahuila.

Explicó que desde el primer día que se enteraron de este terrible sucesos, como Cámara Minera nos contactamos con las autoridades tanto federales como locales para ponernos a su disposición para colaborar en las labores de rescate.

Karen Lucía Flores Arredondo, directora General de la Camimex indicó que este último mes ha sido muy complicado para todas las empresas y mineros que trabajan en esta industria por el terrible accidente en el que se vieron involucrados mineros de Sabinas, Coahuila.

Es un momento en que todos los actores debemos estar unidos, añadió, incluyendo a la sociedad civil, al gobierno y a las empresas.

Es indispensable evitar a toda costa que este tipo de accidentes suceda y sobre todo, en este tipo de pozos y operaciones que operan de manera ilegal.

Es un costo muy alto el que se paga por este tipo de accidentes que cobran vidas humanas y que también perjudican a la minería formal y por qué no decirlo, a todas las mineras y mineros que día a día trabajamos por un mejor país, en una industria en condiciones seguras y bajo la legalidad para impulsar a México.

Las empresas afiliadas a la cámara, subrayó, reiteran todo su compromiso con la seguridad y una operación que toma en cuenta las mejores prácticas en términos de sostenibilidad así como la implementación de tecnologías de punta.