"Si no hay alianza entre MC y PAN, no contenderé por gubernatura", dice hijo de Colosio

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, anunció que, si no se da una alianza electoral entre su partido y el PAN, a fin de ir juntos por la gubernatura de Nuevo León, no contenderá en el proceso interno contra el senador Samuel García para buscar dicho puesto, y optará por la alcaldía regiomontana.

El jueves el PAN rechazó una alianza con el PRI, y días antes MC y el blanquiazul no pudieron llegar a un acuerdo para coaligarse, en tanto el PVEM y el PT, han expresado su apoyo a la alcaldesa expriiista de Escobedo, Clara Luz Flores y afirman que Morena estaría por sumarse para formar una coalición electoral para los comicios del próximo 6 de junio.

Por medio de una carta la opinión pública, Colosio Riojas señaló, "lo que se juega el próximo año –6 de junio-, no es una simple elección, es el futuro de todo nuestro estado y por ello las distintas fuerzas políticas tenemos el deber de ejercer la madurez política suficiente para anteponer el desarrollo de nuestra gente por encima de cualquier partido o de cualquier proyecto individual".

Recordó que él siempre se ha manifestado a favor de una alianza entre MC y el PAN, "justamente porque iría en favor de los mejores intereses de Nuevo León y coincidiría con la preferencia de la mayor parte de su ciudadanía", lo cual, expresó, se ha sostenido siempre.

"Desde que Movimiento Ciudadano nacional me invitó de manera directa a encabezar la candidatura a la gubernatura he dejado claro, invariablemente, que aceptaría siempre y cuando se concretara esa alianza", expuso Colosio.

Aseveró que mantuvo esa posición incluso después del anuncio de Movimiento Ciudadano sobre la contienda interna. "Hoy –agregó-, a unas horas de que fenezca el plazo para el registro de coaliciones (a las 24 horas de este viernes-, la esperanza de que se dé el milagro de la alianza que he defendido por el bien de Nuevo León, pende de un hilo".

Colosio Riojas señaló que además de la viabilidad del triunfo electoral, las coaliciones garantizan una gobernabilidad efectiva entre las distintas fuerzas políticas y sociales que el día de hoy le hace mucha falta a Nuevo León.

"Gobernar un estado como el nuestro, más en la coyuntura nacional en la que nos encontramos, es una tarea que requiere de la suma de los mejores y más brillantes talentos, más allá de los partidos e ideologías, y siempre en beneficio de la gente".

Por lo anterior, declaró, "si como todo parece indicar, no se da esta alianza, no contenderé por la gubernatura del estado, puesto que estoy convencido de que una coalición es la mejor forma de construir el gobierno que Nuevo León requiere en estos momentos".

Finalmente, insistió, si no se da la alianza "buscaré contender por la alcaldía de Monterrey", porque "ser presidente municipal de la capital de nuestro estado es un gran honor y una gran responsabilidad que debe tomarse con toda seriedad y con el mayor entusiasmo; a diferencia de otras personas, yo no considero que ese sea un cargo menor", concluyó.