Si no hay atención médica gratuita, el responsable es Zoé, afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró si no cumplen con el compromiso de brindar atención médica gratuita y de calidad para todos, el responsable será el director del IMSS, Zoé Robledo.

"El coordinador de todo el sector Salud es el doctor (Jorge) Alcocer. Pero si falla, si no cumplimos con el compromiso, de que haya atención médica gratuita de calidad para todos, es Zoé".

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador aclaró que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde luego no está solo, "tiene todo el apoyo de nosotros, todos los recursos, todo el presupuesto".

"Y así como enfrentamos la pandemia entre todos, ahora estamos entre todos haciendo este sistema de salud".