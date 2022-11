Si no me hubiesen hecho fraude, México estaría muchísimo mejor: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en 2006 le cometieron fraude electoral y expresó que si hubiese ganado esa elección presidencial, México estaría "muchísimo, muchísimo mejor".

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador también acusó que en el "fraude para imponer a Calderón", a la maestra Elba Esther Gordillo, el expresidente de México le entregó "en pago" dependencias como el ISSSTE.

"¿No considera usted que llegó tarde a la Presidencia de la República", se le preguntó.

"No llegué antes por el fraude electoral, y sí hubiésemos evitado muchas tragedias y no estaría así el país, estaría muchísimo, muchísimo mejor", respondió López Obrador al mencionar "la guerra de Calderón".

"Imagínense el daño que causó la guerra de Calderón, que le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero, nada más para buscar legitimidad, para quedar bien con nuestros vecinos.

"Porque eso también lo hizo Salinas después del fraude, cuando no encuentran legitimidad aquí, se van a buscar legitimidad al extranjero y ahora está hasta de moda que se vayan a vivir al extranjero", expresó.