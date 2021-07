Si no pacificamos a México, no podremos acreditar históricamente mi Gobierno: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este jueves, en su conferencia matutina, que si no logra pacificar a México reduciendo la violencia en el país, no podrá acreditar históricamente su Gobierno "por más que se haya hecho".

"Es un desafío, es una responsabilidad, es una convicción, si no terminamos de pacificar a México por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro Gobierno", advirtió desde Palacio Nacional.

El mandatario informó que ayer tuvo una reunión con gobernadores de 17 estados —en funciones y electos de Morena— en la que el tema central fue la seguridad y cómo se trabajará de manera coordinada para seguir enfrentando la violencia que se presenta en algunas regiones.

Destacó que se ha avanzado bastante, pues se tiene una disminución de delitos del 25 por ciento en el fuero común, aunque aseguró que seguirá trabajando en garantizar la paz, haciendo justicia.

"Hemos avanzado bastante, si me tocara informar, ya lo dije, sobre delitos del fuero federal tenemos una disminución de 25 por ciento porque los homicidios en efecto, como lo mencionas, son del fuero común, pero ni modo de decir que es culpa de los gobiernos estatales, no, todos tenemos responsabilidad y tenemos que enfrentarla", destacó en el Salón de Tesorería.

El Presidente adelantó que tendrá otra reunión con el resto de los gobernadores para seguir fortaleciendo el trabajo coordinado en esta materia hasta pacificar el país y que se le dará prioridad a 50 municipios, donde además se trabajará para reducir los homicidios dolosos.

"Es un desafío hasta político, nuestros adversarios se frotan las manos porque estamos llevando a cabo una estrategia distinta, porque ellos son conservadores autoritarios, son partidarios de la mano dura, de las medidas coercitivas, de cárceles, leyes más severas, ¿se acuerdan cómo era antes que se ponían frente a las cámaras, ´no me va a temblar la mano, la ley es la ley´? No, esas son baladronadas, lo que se tiene que hacer es atender las causas y gobernar con el ejemplo", señaló López Obrador.

También mencionó que su Gobierno tiene una estrategia distinta a las administraciones anteriores, pues eran "conservadores autoritarios, partidarios de la mano dura, de las medidas coercitivas, cárceles, leyes más severas" y no fueron un buen ejemplo porque actuaron como delincuentes, mientras que en su mandato, se atienden las causas.

"Se ríen, se burlan que he dicho que ´abrazos, no balazos´ y vamos a demostrar que funciona. No soy partidario de la ley del talión, no nos podemos quedar chimuelos y tuertos todos. La paz es fruto de la justicia, es un enfoque nuevo", reafirmó.