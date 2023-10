"Si no trabajan. De brazos cruzados siempre están", dice AMLO ante posible paro en el PJF

Ante el amago de un paro de labores por parte de los trabajadores del Poder Judicial (PJ) en protesta por el recorte de 15 mil millones de fideicomisos a este poder por parte de la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió "si no trabajan".

En Palacio Nacional y ante la advertencia de trabajadores del Poder Judicial que harán huelga de brazos cruzados, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que "si siempre están" (de brazos cruzados)

"Si dicen, por ejemplo, `vamos a hacer un paro´, pero si se van de vacaciones no sé cuánto tiempo, si no trabajan. Se tardan, bueno hay miles de personas que tienen 10 años sin sentencia".

"Van a hacer, dicen a hacer huelga de brazos cruzados si siempre están", dijo en conferencia de prensa matutina.

"PJ no ha hecho nada en beneficio del pueblo"

López Obrador acusó este martes que en los últimos 40 años el Poder Judicial no ha hecho nada en beneficio del pueblo y sólo ha beneficiado a minorías.

Esto, en medio del posible recorte de 15 mil millones de pesos en fideicomisos al Poder Judicial por parte de la Cámara de Diputados

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que el Poder Judicial ha legalizado la corrupción y legitimado el robo.

"No hay nada que haya hecho el Poder Judicial en 36 años de política neoliberal, bueno hasta la fecha, nada en 40 años en beneficio del pueblo, no es posible.

"Cómo es Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia de la Nación y todo lo que han hecho ha sido en favor de las minorías, legalizar la corrupción, legitimar el robo, nada, pero nada, nada, hay que ser objetivos".

Amaga sindicato con paro escalonado

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) analiza realizar un "paro escalonado" de actividades, dependiendo de la respuesta del Ejecutivo y el Legislativo a su rechazo a la desaparición de 13 de 14 fideicomisos que representan una bolsa de más 15 mil millones de pesos.

Tras encabezar esta mañana una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Omar Vicente Sánchez Martínez, secretario de Finanzas y Patrimonio Sindical del STPJF, dijo que esperan no llegar a esa instancia porque se paralizarán juzgados y tribunales del país, lo que afectaría directamente la impartición de justicia.

"Esperemos que no se dé el caso, porque se pararán juzgados, tribunales, y no por parte de los jueces y magistrados, sino de la parte fundamental de la justicia que es el trabajador, el que lleva los expedientes, el que los lee, el que los redacta, los archiva, el que limpia las oficinas".

Pero "la idea es hacer un paro escalonado, ir sacando y promoviendo que los demás compañeros salgan, dejar una parte porque la justicia no se puede parar, sobre todo para el justiciable", indicó.

Por el momento, el dirigente sindical advirtió que las manifestaciones "irán subiendo poco a poco" si el presidente Andrés Manuel López Obrador y los diputados del partido Morena no frenan el dictamen para eliminar los fideicomisos.

"La idea es seguir subiendo poco a poco las manifestaciones dependiendo cómo nos hagan caso, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Con toda esa fuerza del día de ayer, espero que hayan visto, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, que hay fuerza y que el trabajador está deseoso de que se le respete todo lo que ha logrado a través de tantos años", comentó.

Al preguntarle cuáles serían las consecuencias de un paro en el Poder Judicial, el dirigente sindical enfatizó que esperan que no se dé el caso, porque se afectaría la impartición de justicia en el país.

Aseguró que la desaparición de los fideicomisos afectaría los derechos de los trabajadores a la seguridad social, vivienda.

Sindicato del Poder Judicial no descarta una huelga

Por otra parte, Juan Alberto Prado, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial, dijo que van a esperar a lo que decidan los legisladores, pero no descartó un paro de labores e incluso una huelga.

Esto luego de una iniciativa de ley por la bancada de Morena en la Cámara de Diputados que plantea la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos con un recorte por más de 15 mil millones de pesos, que serían transferidos a la Tesorería de la Federación.

A las afueras de la Cámara de Diputados y acompañado de miles de trabajadores pidieron que saliera el diputado de morena Hamlet García Almaguer, quien ha manifestado que son inadmisibles los privilegios que existen en el presupuesto del Poder Judicial.

Tras bloquear la avenida Congreso de la Unión y Eduardo Molina, el líder sindical señaló que esta movilización fue para mostrar la fuerza y el músculo, así como la necesidad que tiene la ciudadanía de tener al Poder Judicial funcionando y por eso decidieron no laborarían este martes a nivel nacional.

"Qué vamos hacer si nos quitan los fideicomisos entonces conforme al artículo 123 aparatado b nos da derecho a la huelga cuando el salario se ve mermado.. tendríamos que ir a la huelga, esperemos que los legisladores realmente lo piensen dos veces", destacó.

Prado comentó que antes de decidir por una huelga existiría el recurso de inconstitucionalidad, pero al final de cuenta va mermando al salario

"El recurso por el que tendríamos que optar sería por la huelga y está realmente estipulado en la ley. Nosotros lo que hacemos aquí es respetar las leyes y vamos a hacer lo mismo", refirió Prado.

Expresó que no tienen contemplado más movilizaciones y van a esperar que resuelve el Congreso de la Unión.

El líder sindical sostuvo que la intención fue que los legisladores se den cuenta que son mucho los servidores públicos y la necesidad que tiene la ciudadanía que funcione el PJF.

