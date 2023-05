"Si todo sigue así" habrá mujer presidenta en 2024, dice Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 22 (EL UNIVERSAL).- Ante la encuesta publicada en EL UNIVERSAL, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que si siguen los mismos resultados habrá continuidad en la Cuarta Transformación y una mujer presidenta.

"Pues es similar a otras encuestas que se han dado, y si todo sigue así pues en el 24 habrá la continuidad de la transformación, y habrá mujer presidenta", aseguró.

De acuerdo con la encuesta Buendía & Márquez, Morena lidera la preferencia electoral con boleta genérica (usando emblemas de los partidos sin nombres de candidatos) con 41% de las preferencias, mientras que PAN y PRI tienen 14% y 12%, respectivamente. Les siguen los demás partidos con porcentajes que rondan entre 3% y 5%.

En cuanto a los aspirantes a la candidatura presidencia, la encuesta muestra que Claudia Sheinbaum continúa al frente, seguida por Marcelo Ebrard, 32% y 23% respectivamente.



No es cierto que no haya piso parejo para corcholatas: Sheinbaum



Mientras tanto, la mandataria aseguró que no es cierto que no haya piso parejo entre las corcholatas presidenciables por lo que pidió que después de las elecciones de Estado de México y Coahuila se reúnan ante el llamado del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

"Cada uno tenemos nuestras circunstancias para poder difundir dentro del marco electoral quienes somos y lo que hemos hecho, lo que hay que esperar es a los tiempos, no hay que desesperarse", señaló.

A pregunta expresa sobre si el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está desesperado, Sheinbaum respondió: "No, nadie ha dicho eso, lo que digo a todos es que hay que esperar a que pase la elección de Coahuila y Estado de México.

"(...) después nos estará llamando Mario Delgado, Citlali Hernández, para poder platicar cuáles son las consideraciones para la realización de la encuesta".