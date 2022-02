"Si Zaldívar tenía pruebas de presiones de Calderón debía denunciar"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del PAN el Senado, Julen Rementería, dijo que si el ministro Arturo Zaldívar tenía pruebas de que existieron presiones y una "operación de Estado" en el gobierno de Felipe Calderón para evitar que la familia de su esposa, Margarita Zavala, resultara afectada por el caso del incendio de la Guardería ABC en 2009, estaba obligado a denunciarlo.

En entrevista en la sede del Senado, consideró que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está contribuyendo con estas declaraciones a ser un distractor en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador frente al escándalo de la llamada "Casa Gris" que involucra a su hijo José Ramón.

"Llama la atención que muchos años después vengan a señalarse cosas así que puedan resultar graves. Nos parece inaceptable que se diga ahora y no se haya denunciado en su momento. Se tendrían que haber hecho las denuncias correspondientes y no la hizo", apuntó.

Dijo que las declaraciones del ministro Zaldívar llaman a la especulación y parece que buscan más bien desviar la atención de otros temas.

"Es algo que no se prueba, que no se ha probado, que no se probó nunca y que al finalmente lo dice. Y claro que en voz del presidente de la Corte tiene mucha fuerza", indicó.

"Si hubo eso, el señor tenía la obligación de haberlo denunciado en su momento. Pocas personas en México conocen tanto de leyes como él como para saber que ese acto debía haber sido denunciado", apuntó Rementería.

Cuestionado sobre si el ministro de la SCJN podría estar tratando de desviar la atención de temas que en Palacio Nacional interesa ya no se hable, apuntó "yo creo que sí. Lo que noto es que esto no tenía porque salir, porque decirse y simplemente en la presentación de un libro se saca, con los efectos que sabe implica".

"Parece que le hace el juego al gobierno federal" al tratar de descalificar a quienes han criticado al gobierno de López Obrador.

En ese mismo contexto de desviar la atención en los casos de corrupción del gobierno de la Cuarta Transformación, dijo el senador panista, se inscriben las criticas y declaraciones del presidente López Obrador en contra del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien alertó sobre los crímenes contra periodistas en México.