Sicilia responde a AMLO por supuesta comparación con Hitler

En su conferencia mañanera de este miércoles 15 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la politóloga Denise Dresser señaló un "golpe de Estado" por el acuerdo que blinda sus obras insignia; que el académico Sergio Aguayo lo comparó con Gustavo Díaz Ordaz por el conflicto del CIDE; y que el poeta y activista Javier Sicilia "se pasó" y lo comparó con Hitler.

López Obrador refirió que Sicilia lo comparó con el líder nazi por la reunión masiva que hizo el pasado 1 de diciembre en el Zócalo, ante la pandemia y la variante ómicron, por sus tres años de gobierno.

"Pero bueno, esto es lo que está sucediendo. Este golpe de Estado, dice la señora Dresser; el 68 o Díaz Ordaz, Aguayo y otros; y ya Sicilia se pasó, o sea, Hitler, imagínense eso, por la concentración, por el mitin que hicimos. ¿Cuántas veces nos hemos reunido en el Zócalo?

"Pues yo creo que podemos llegar ya a 100 veces y antes no éramos Hitler, es hasta ahora, por reunirnos en el Zócalo. Pero es su desesperación, coraje, odio. Ojalá y recapaciten", expresó López Obrador.

Al respecto, Javier Sicilia declaró que el gran problema del presidente López Obrador y sus seguidores es que "no saben leer, mienten y desfigura la verdad".

En una entrevista con el periodista José Gil Olmos para la revista Proceso, el poeta declaró que en su artículo "En el espejo de Hitler" escribió que el presidente de México tiene la misma sicología que el líder nazi.

"Por desgracia pasa algo que en el mundo moderno se denomina ´analfabetas funcionales´, no entienden. En el artículo no se dice que es él Hitler sino que tiene la misma sicología, como todo hombre que maneja masas, que se fortalece de las masas y que eso le da fuerza a su ego", dijo en la entrevista el fundador del Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad.

"No es Hitler, no hará un genocidio, pero sí genera más violencia y además le está entregando las instituciones civiles al Ejército", aseveró.

---Sicilia responde a dichos de AMLO de por qué no se dejó besar

También en su conferencia de ayer, el presidente López Obrador expresó que no se dejó besar en 2012 en la mejilla por Javier Sicilia porque "lo sentía falso".

"En el caso de Sicilia, cuando participaba más, recuerdo que hubo un encuentro en Chapultepec y éramos candidatos, y a todos besaba, o sea, como una muestra, pues, de hermandad, de fraternidad. Yo desde entonces lo sentí falso; entonces, me quiso besar y dije: No, no, no. Lo aguanté, a mí no me besó", declaró el presidente de México.

Sobre estos dichos el activista declaró que López Obrador no lo quiso besar por "el monopolio de la moral".

"AMLO no quiso besar porque él cree tener el monopolio de la moral y como entonces yo tenía y tengo una moral visible y reconocida, eso le molestaba", dijo en la entrevista para "Proceso".

"Lo que le molesta es que alguien le dispute la autoridad moral. Dime lo que presumes y te diré lo que eres. Malversa todo, no tiene empacho por difamar, no entendieron el artículo", añadió el escritor.

---Sergio Aguayo a AMLO: Debe serenarse y mejorar su comprensión lectora

Luego de que este martes el presidente López Obrador pidió a Sergio Aguayo que presente pruebas de que su gobierno aplica los mismos métodos en el conflicto del CIDE como los aplicó Gustavo Díaz Ordaz en el movimiento de 1968, el académico le pidió al titular del Ejecutivo que se serene.

Además de serenarse, Sergio Aguayo le pidió a López Obrador que mejore su comprensión lectora porque jamás lo ha comparado con el expresidente Gustavo Díaz Díaz Ordaz ni lo considera represor.

"Dije que en su gobierno --Conacyt -- hay ecos del 68 por el menosprecio a estudiantes y académicos, en los modos autoritarios y en la negativa al diálogo. Sobre esto último presentaré evidencias", señaló el académico.

