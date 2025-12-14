Sidra, la tradicional bebida de temporada

Huejotzingo, Pue.- En las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl nace la manzana, fruto que da identidad y trabajo a Huejotzingo.

La producción de la sidra es uno de los emblemas del municipio. Sin embargo, el cambio climático, el avance de la industria y la pérdida de suelo agrícola hace que esta tradición peligre.

José Manuel Fernández Parra es sidrero de cuarta generación y lleva 17 años con su marca Doranna. El sidrero comenta que el primer reto que enfrentan es el alejamiento de productores con el campo.

La ceniza que escupe Don Goyo y el deshielo de La Mujer Dormida hacen posible que el fruto prohibido germine. Las intensas lluvias de 2025 influyeron en el crecimiento de la manzana, pero años anteriores con poca lluvia o demasiado torrente con granizo provocan que la manzana no se dé correctamente.

El inicio de la molienda es el año nuevo de los sidreros. Un cura bendice la manzana que se cosechó durante el año, echa agua bendita sobre las máquinas que utilizan.

Después de bendecir a unos trabajadores, echa el resto del agua a los tanques de 60 mil litros que almacenan el jugo durante un año para que se fermente y se convierta en la clásica bebida decembrina.