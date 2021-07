Siembra de marihuana y amapola, en franca decadencia: AMLO

En el municipio de Badiraguato, Sinaloa, donde nacieron los líderes del narcotráfico Joaquín "El Chapo" Guzmán y Rafael Caro Quintero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la siembra de enervantes, como marihuana y amapola, está "en franca decadencia" pues aseguró que lo que más se está usando "para envenenar" a la juventud es el fentanilo y drogas químicas.

Al supervisar los avances de la construcción de la carretera a Guadalupe y Calvo en las instalaciones del Mando Especial de Badiraguato, el titular del Ejecutivo federal señaló que estas drogas no se producen en México sino que son químicos que se introducen de contrabando desde Asia por los puertos de Manzanillo y Lazaro Cárdenas.

"¿Qué está sucediendo en cuanto a la siembra de enervantes? Pues ya está en franca decadencia la siembra de los enervantes que más se cultivaban como la marihuana, la amapola, porque ahora lamentablemente lo que más se está usando para envenenar a los jóvenes es el fentanilo, son los químicos.

"Y esos no se producen en México, se traen esos químicos, esas sustancias de Asia, que entran de contrabando por los puertos del pacífico sobre todo por Manzanillo, por Lázaro Cárdenas y con esas sustancias hacen las drogas químicas en las llamadas 'cocinas', laboratorios que no se instalan ya en el medio rural, sino en las periferias de las ciudades", dijo.

El titular del Ejecutivo federal indicó que para inhibir que se siga cultivando estos enervantes en este municipio y en otros, su gobierno impulsa el programa Sembrando Vida, a la par de combatir el narcotráfico y la erradicación de estos plantíos.

Manifestó que la población debe de estar informada sobre las consecuencias que ocasionan estas drogas químicas, pues indicó que el fentanilo "aniquila" de seis meses a un año a un joven.

"¿Qué va a suceder con las regiones donde se sembraba la marihuana, la amapola? ¿De qué va a vivir la gente? Tenemos por eso que impulsar el Sembrando Vida y otros programas, esto no significa que se va a dejar de combatir el narcotráfico o la erradicación de plantíos, va a continuar, pero no olvidemos que todo lo que tiene que ver con el narcotráfico está íntimamente relacionado con el dinero.

"Y ahora desgraciadamente lo que más utilidad deja son los químicos aunque también y, por eso dije desgraciadamente, es lo más dañino que puede haber. El fentanilo aniquila en seis meses en un año a un joven. Esto también se tiene que saber, todos tenemos que estar informados".

Acompañado por el gobernador Qurino Ordaz Coppel y por Ruben Rocha, gobernador electo, el Presidente indicó que se requiere de la participación del Estado para promover el desarrollo y para garantizar el bienestar del pueblo.

"El Estado no puede incumplir su responsabilidad social. Entonces es hasta heroico que muchos salieron adelante con el estudio o optaron por migrar pero otros cayeron en la trampa de sumarse a las filas de la delincuencia. El hombre, la mujer, los seres humanos, somos fruto de nuestra circunstancia".

En ese sentido, retiró que los seres humanos no nacen malos por naturaleza, sino que son las circunstancias las que llevan a algunos a las conductas delictivas o antisociales, y "por eso qué bien que se está trabajando atendiendo las causas que originan la inseguridad, la violencia".

Tras el acto, el presidente López Obrador se subió a un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para trasladarse a Tamazula, Durango, para la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional.