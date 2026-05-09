Siempre defenderé la soberanía: CSP

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno siempre defenderá la soberanía nacional y evitará que haya injerencia en asuntos políticos de México con "cabeza fría" y sin "acelerarse".

Rechazó que los consulados mexicanos en EU hagan política en contra del gobierno estadounidense, y afirmó que así como el gobierno de Donald Trump ha expresado que no quiere injerencia de México en las elecciones de ese país, "tampoco queremos que usen a México para la elección de Estados Unidos".

Esto, en medio de las diferencias con el gobierno de EU tras la solicitud de detención del gobernador Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico.

"Nosotros siempre vamos a defender la soberanía. Vamos a defender el derecho de México. Vamos a defender el cumplimiento de la ley. Vamos a solicitar pruebas cuando se presente una situación como la que vivimos. No queremos injerencia en los asuntos políticos de México, porque no la debe haber. Pero eso no quiere decir que no busquemos siempre una buena relación, por el bien de los mexicanos que viven allá y de la relación de ambos países.

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"Así como ellos no quieren injerencia de México en las elecciones de Estados Unidos, tampoco queremos que usen a México para la elección de EU. Así también nosotros pedimos que las elecciones en México se desarrollen sin injerencia de ningún país", resaltó.