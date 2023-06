"Siempre me han subestimado", afirma Manuel Velasco

A-AA+

PACHUCA, Hgo., junio 28 (EL UNIVERSAL). – Manuel Velasco, "la corcholata verde", dijo que aspira a convertirse en el caballo negro en la contienda, ya que, aunque siempre ha sido subestimado está acostumbrado a ganar los procesos electorales.

Al acudir a Hidalgo donde se reunió con empresarios adheridos al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), fue cuestionado por la falta de apoyo de su partido y de los dos legisladores con los que cuentan y quienes apoyan a otras "corcholatas", sobre ello, dijo que no es la primera vez que su partido no lo apoya y aun así ha ganado elecciones como la de la gubernatura y el Senado.

"Estoy acostumbrado a luchar contra la adversidad, siempre me han subestimado y esta no es la primera ni la única ocasión. Estoy consciente que hay militantes de mi partido que simpatizan con otros proyectos.

"Soy una persona que sé ganar elecciones, hay otros que aspiran, que tienen un récord de derrotas electorales y otros que están llamando la atención con propuestas ocurrentes, nosotros estamos tratando de hacer planteamientos serios donde los ciudadanos se sientan identificados".

Ante ello dijo que es más importante escuchar a los empresarios de Hidalgo que ir a un partido político.

Aseveró que hay quienes se quieren acomodar antes de tiempo, y advirtió "no vaya a ser que se vayan a equivocar". Además, resaltó que es respetuoso de expresiones y apoyos que ciudadanos y militantes de su partido quieran hacer.

También aseveró que pese a arrancar al final por ser el último en ser invitado, las encuestas lo ubican en un crecimiento de conocimiento de un seis por ciento y antes estaba en cero, por ello consideró que será quien más puede crecer, ya que hay otros con un alto porcentaje que ya dieron el tope.

Sobre su propuesta, habló sobre la agenda verde que tiene para el país, la cual está basada en cuatro ejes que son concientización, conservación, cuidado del agua y combate a la contaminación. Mientras que en el tema de seguridad destacó la necesidad un mando único para el país y contar con 32 corporaciones en lugar de muchas policías que pueden ser infiltradas.

Si hay seguridad, dijo, hay desarrollo, paz, crecimiento, turismo entre y otros.

En cuanto al sector empresarial señaló que se debe de aprovechar la disputa de Estados Unidos con China y en el caso de Hidalgo, la ubicación geográfica del país debe de ser aprovechada para atraer las grandes inversiones.