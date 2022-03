Siete años sin Yessenia; búsqueda sigue estancada

SANTIAGO JUXTLAHUACA, Oax., marzo 9 (EL UNIVERSAL).-Familiares de Yessenia Pascual Ramos, desaparecida en mayo de 2015, en Tlaxiaco, región Mixteca, denunciaron omisiones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) por no agilizar la búsqueda, pese a contar con una acción urgente del Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde 2020.

En las próximas semanas se cumplen dos años desde que la familia se reunió con la fiscalía, cuyos funcionarios firmaron un convenio en el que se comprometieron a reportar los avances de la búsqueda y localización de Yessenia, como parte de las medidas emitidas por la ONU.

"Esa vez, la reunión se hizo hasta la medianoche. Estuvimos esperándoles todo el día y no llegó el fiscal; al final nos enviaron sólo a los representantes, donde todos firmamos que irían a Tlaxiaco para tratar sobre las indagatorias y la búsqueda", recuerda Erika Pascual Ramos, hermana de Yessenia, en entrevista para EL UNIVERSAL.

Hasta el momento sus seres queridos desconocen el paradero de Yessenia; no obstante, señalan que la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas de la FGEO no avanza.

"La verdad se nos hace bastante difícil y más que estamos en una zona muy lejana. Por el momento, lo único que hemos podido hacer es pedir que nos ayuden en las redes sociales a localizar a mi hermana. Si alguien sabe algo de ella, si la han visto, no importa en qué condiciones, sólo queremos saber de ella", explica Erika.

---Omisiones

Yessenia fue vista por última vez el 12 de mayo de 2015, alrededor de las 22:00 horas, de acuerdo con un video captado por una cámara de seguridad, según consta en la carpeta 1905/(FMM)/2015 de la Fiscalía de Delitos contra la Mujer por Razón de Género en la Mixteca.

Por la desaparición de la joven, fue denunciado ante las autoridades Sergio López Juárez, originario de San Juan Mixtepec y quien era pareja de Yessenia. Fue durante ese proceso cuando Erika Pascual afirma que fue intimidada por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos contra la Mujer, en la ciudad de Tlaxiaco, de acuerdo con una demanda de amparo presentada por la hermana de Yessenia y su padre.

En el documento, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, Erika Pascual señala que la autoridad la exhortó a no seguir buscando a su hermana porque supuestamente estaba involucrada con la delincuencia organizada; para demostrarlo, el agente le dijo que tenía videos proporcionados por una empresa ubicada en el centro de la ciudad.

"Supuestamente en esos videos se veía a mi hermana Yessenia subirse a un automóvil de lujo. Por eso no debíamos de investigar ni denunciar", recuerda, Erika Pascual; no obstante, los videos no constan en la carpeta de investigación.

"Me intimidó diciéndome que ya no hiciera más escándalo en los medios electrónicos de Facebook, que tampoco fuera a la radio a denunciar su desaparición, pues podía alertar a la delincuencia organizada y que él no podría protegernos, pues ellos tenían mejores armas que él y que no podría brindarnos seguridad", consta en la demanda de amparo.

---Desaparecidos, tema pendiente

El Centro por los Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) concluyó, en un informe presentado en enero pasado, que de 2017 a la fecha hay 560 personas desaparecidas en Oaxaca, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Fiscalía General del Estado (FGEO).

Mientras que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) dio a conocer a EL UNIVERSAL que a la fecha existen 355 personas desaparecidas que aún no han sido localizadas por las autoridades.

Según el último reporte de la CEBP, a partir de 1964 a junio de 2021 hubo un total de 3 mil 615 reportes de personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales, 3 mil 177 fueron localizadas con vida y 88 sin vida.



"Estamos trabajando en el banco estatal de datos de desaparecidos para actualizar la base, debido a que los recursos destinados a la comisión comenzaron a ejercerse hasta a finales de diciembre.

"Sin embargo, estamos comenzando con las actividades luego del nombramiento", comparte con EL UNIVERSAL Edilberta Cruz Regino, titular de la CEBP en Oaxaca.

---Siete años sin respuestas

Yessenia Pascual es una de las 355 personas desaparecidas que aún no han sido localizadas, de acuerdo con la CEBP.

Sin darse por vencida, la familia de Yessenia detectó las irregularidades cometidas por las autoridades de justicia y logró que el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU señalara el caso como desaparición forzada, el 5 marzo de 2020.

El comité también otorgó medidas cautelares a Erika Pascual y Esteban Pascual, familiares de la joven.

En junio de 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó también la búsqueda de Yessenia Pascual, quien tenía 24 años cuando desapareció.

Tras casi siete años después de su desaparición, aun con el peso de las resoluciones de instancias nacionales e internacionales, la familia de Yessenia aún espera respuestas.

EL UNIVERSAL pidió su postura a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) sobre los señalamientos de inacción por parte de la familia, pero no se ha obtenido repuesta.