Siete hombres desaparecen en Atenango del Río: familiares piden búsqueda

CHILPANCINGO, Gro., abril 20 (EL UNIVERSAL).- Siete hombres se encuentran desaparecidos desde el sábado en el municipio de Atenango del Río, en la región Norte de Guerrero.

Fiscalía difunde fichas de localización de desaparecidos

De acuerdo con los reportes policiacos, alrededor de las 5:30 de la tarde del sábado 18 de abril, perdieron contacto con los siete hombres, cuando regresaban de trabajar en la comunidad de Apanguito, en Atenango del Río.

Este lunes, la Fiscalía General de Estado (FGE) difundió la ficha de localización de cuatro de los siete hombres reportados como desaparecidos, porque sus familiares presentaron denuncia ante el Ministerio Público.

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Las cuatro fichas corresponden a los hermanos Asunción y Mario Bello Escamilla, de 41 y 54 años de edad; así como de Diego y Valente, de 18 y 19 años.

Sin embargo, los pobladores denunciaron que junto con estos cuatro hombres, que son familiares, también están desaparecidos Heriberto Pineda, Sebastián Riquelme y Cristóbal Pineda, pero sus familiares no han presentado denuncia.

Los familiares pidieron a las autoridades que implementen una operación de búsqueda de los siete hombres.

Hallazgo de fosas clandestinas en Costa Chica

La tarde del domingo fueron hallados por sus familiares en una fosa clandestina, los jóvenes Ruth Valle Cruz, de 19 años, y Oswaldo Antonio García, de 18, luego de estar reportados como desaparecidos.

De acuerdo con los reportes, los dos jóvenes fueron encontrados en una fosa clandestina ubicada en un camino rural en la comunidad de Xalpatláhuac, en el municipio de Tecoanapa, en la región de la Costa Chica.

El hallazgo ocurrió por los propios familiares, quienes realizaron sus propias búsquedas.

Los familiares hallaron la fosa clandestina la tarde del domingo; sin embargo, los jóvenes fueron identificados hasta la noche.

La fosa clandestina fue hallada cerca de un campamento clandestino que ubicó hace unos días la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero junto con soldados del Ejército.

En ese campamento, los policías y soldados, según el reporte, sólo hallaron droga, armas y ropa táctica; sin embargo, a unos 50 metros de ese hallazgo, los familiares de desaparecidos ubicaron la fosa clandestina con los cadáveres de los dos jóvenes.

Según reportes de los familiares, los jóvenes Ruth Valle y Oswaldo Antonio fueron detenidos y desaparecidos por un grupo armado en la carretera Tecoanapa-Tierra Colorada, cuando viajaban en una motocicleta; se dirigían a una huerta de mangos.