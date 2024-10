Sigo crítico y fiel a mis principios: RM

Ciudad de México.- Con una larga trayectoria en la política, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín vive una etapa inédita en su carrera, luego de que las diferencias irreconciliables con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lo obligaron a renunciar a su militancia de 44 años en el partido tricolor.

Orgulloso yucateco, Ramírez Marín, ahora legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), niega que su incorporación a la Cuarta Transformación (4T) haya sido una decisión incongruente, pues, asegura, sigue siendo crítico y fiel a sus principios.

“Para mí era inaceptable que el PRI se uniera al PAN en las elecciones y la historia me ha dado la razón”, afirma.

¿Fue muy difícil para usted dejar al partido tricolor?

—Muy difícil. Acepté muchas cosas que no debía haber aceptado antes de salirme. Me tardé cuando ya existió un motivo real. Fue para mí realmente un orgullo participar con el presidente Peña [Nieto] y mucha molestia ver que no defendían al presidente Peña.

¿Lo platicó con Alejandro Moreno Cárdenas o simplemente al ver cómo se estaban dando las cosas

en el partido se alejó?

—Yo estaba cerca del dirigente nacional del partido, conversaba frecuentemente con el líder y encontré que no iba a ser posible que lo que el presidente nacional del PRI decía, se sostuviera. O sea, no era cierto, y en ese caso preferí dar un paso de costado y decir, con permiso, no voy a participar en este encuentro con el PAN, que me parece desdibuja por completo todo por lo que he luchado.

Usted fue opositor y ahora está del lado de la 4T. ¿Qué le responde a quienes lo critican?

—Lo que puedo decir es que yo nunca he criticado con adjetivos a la 4T, yo siempre he dado razones, y cuando se presenta la oportunidad, las sigo dando en la 4T, sigo discutiendo, sigo aportando, sigo ofreciendo alternativas, sigo mejorando las propuestas.