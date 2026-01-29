Siguen envíos a Cuba: CS

Ciudad de México.- Después de que insistió en que "es una decisión soberana" y que "Pemex toma sus decisiones" sobre el envío de petróleo a Cuba, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que nunca habló si se había suspendido o no.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que se envía petróleo a Cuba por razones humanitarias o por contratos que establece Pemex con autoridades de la isla.

"Esa es una vía, y ahí en ese contrato es lo que dije: Petróleos Mexicanos determina, de acuerdo con el contrato, cuándo se envía. La otra es la ayuda humanitaria, que también se envía petróleo por ayuda humanitaria. Por eso digo que es una decisión soberana de México el enviar ayuda humanitaria y con Pemex, en términos del contrato, cuándo envía. Yo nunca hablé de si se había suspendido o no se había suspendido, esa fue una interpretación posterior a partir de una nota que salió en un periódico.

"La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa porque es ayuda humanitaria y México siempre ha sido solidario con todo el mundo y son decisiones soberanas", dijo al insistir en que el contrato es con Pemex y se determina cuándo se envía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"¿Seguirá el envío de petróleo crudo por términos de ayuda humanitaria?", se le preguntó.

"Pues ahí tenemos que determinarlo a partir de las solicitudes", respondió la Titular del Ejecutivo.

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en Palacio Nacional encabezó una reunión con directores ejecutivos de la industria automotriz en México, sector que representa el 4.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

A través de redes sociales, la mandataria señaló que, mediante una comisión intersecretarial, el gobierno federal avanza en la construcción de un plan integral para fortalecer a esta industria estratégica del país.

"El diálogo con la industria automotriz es fundamental para el desarrollo económico del país y para trazar una ruta conjunta que permita su consolidación", destacó la presidenta.