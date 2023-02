Siguen Fox y Calderón, señala Mier tras veredicto contra García Luna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 21 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, se pronunció sobre la declaratoria de culpabilidad que se le dictó a Genaro García Luna, al finalizar el juicio que se le realizó en Nueva York, Estados Unidos.

El diputado guinda señaló que no hay crimen perfecto, por la declaración de culpabilidad que hizo el jurado, por cinco delitos: crimen organizado, conspiración internacional para la distribución de cocaína, conspiración de distribución y posesión de cocaína, conspiración de importación de cocaína y dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria.

Además, señaló que con base en las declaraciones de los testigos que participaron en el juicio, también se debería juzgar a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos de origen panista.

"No hay crimen perfecto. El jurado declaró culpable a Genaro García Luna. Al tomarse como válidos los testimonios, los que siguen son @VicenteFoxQue y @FelipeCalderon. No a la impunidad", escribió en su cuenta de Twitter.

Se prevé que la sentencia en contra de Genaro García Luna sea dictada el próximo 27 de junio de 2023.