Silvano Aureoles no se "baja" de proceso de selección

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL).- El exgobernador de Michoacán y aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Silvano Aureoles, afirmó que no se "bajará" del proceso.

Y detalló que se registrará el próximo jueves 6 de julio. Lo anterior, porque en medios locales se difundió que ya no participaría en el proceso por una inhabilitación.

"Tengo programado registrarme el jueves, a las 10 de la mañana en el comité organizador; a las 11 en el PAN; a las 12:30 en el PRI; y a la 1:30 en el PRD", detalló en entrevista.

Cabe resaltar que hoy, el juzgado primero del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) ratificó una inhabilitación en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo.

Derivado de una resolución dictada el 23 de febrero de 2023, en el procedimiento de Responsabilidades Administrativas, por no haber presentado en tiempo y forma su declaración patrimonial al término de su gestión.

Sin embargo, Aureoles negó que esté inhabilitado, y afirmó que sí presentó su declaración de manera extraordinaria.

"Es falso, han intentado inhabilitarme por una acción de descuido u omisión. Yo presenté mi declaración de cierre extemporánea, pero la presente voluntaria, porque estaba fuera del país. Y entonces, de ahí se han agarrado para hacer escándalo, pero es falso que yo esté inhabilitado", explicó.