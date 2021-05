Simpatizantes de MC golpean a brigadista de Morena y pierde a su bebé

Una mujer embarazada que colocaba propaganda de los candidatos de Morena en calles del municipio, fue agredida por simpatizantes de Movimiento Ciudadano y debido a los golpes que recibió perdió a su bebé. La víctima, de quien se resguarda su identidad, acudió al Ministerio Público a presentar una denuncia penal por el delito de aborto, ocurrido el 2 de mayo pasado en la colonia Maravillas.

De acuerdo a la querella, la brigadista pegaba carteles de los abanderados de "Juntos Haremos Historia" en un domicilio ubicado en esa comunidad de Ciudad Neza cuando un hombre, quien vive a un lado de donde se encontraba, salió para reclamarle por supuestamente retirar la propaganda de Movimiento Ciudadano.

El vecino hizo una llamada por su teléfono celular y después de varios minutos llegaron al sitio dos camionetas pick up en las cuales viajaban varias personas. De una de esos vehículos descendió una mujer quien golpeó a la brigadista de Morena y luego un hombre también la agredió y aventó al piso. La víctima les suplicó que no la lastimaran porque estaba embrazada, pero la mujer, a la que identificó como "La Güera", le contestó que no le importaba y le reclamó por supuestamente quitar la propaganda de Movimiento Ciudadano.

La brigadista pidió ayuda y al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes pidieron una ambulancia para que la trasladaran a un hospital para ser atendida. En el Hospital Gustavo Baz de Nezahualcóyotl le confirmaron que tenía 11.6 semanas de embarazo, pero que el bebé había muerto.