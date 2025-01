Sin alerta por muerte de persona con MPVH en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- David Kershenobich, secretario de Salud (Ssa), informo este martes que no hay motivo para emitir una alerta tras el fallecimiento de una persona en el estado Puebla contagiada por el virus MPVH.

En conferencia de prensa matutina, el secretario de Salud enfatizó que "no hay motivo para emitir una alerta" y que "realmente tenemos muy pocos casos detectados en México".

Informó que el virus MPVH es habitual en este periodo donde se presenta la gripe, además de que no hay un tratamiento específico y tampoco hay una vacuna.

"Yo más bien el caso este mencionar dos cosas, una que el sistema de vigilancia está activo de tal manera que podemos detectar aquellos casos que ocurren. Segundo el hecho de que no existe más allá de los cuidados generales para cuidar a las personas es decir la buena alimentación el separarse si uno tiene un cuadro gripal.

"En este enfermo en particular de Puebla se sospecha que puede haber tenido el virus y la Dirección General de Epidemiología de cualquier manera lo va a ratificar, pero aunque lo ratifique no tiene motivo de alerta", agregó.

No hay motivo para emitir una alerta: Kershenobich

En Palacio Nacional, David Kershenobich Stalnikowitz indicó que, de acuerdo con el reporte, la persona que falleció en Puebla no tiene ninguna comorbilidad, pero analizará y "no hay motivo de emitir una alerta y tampoco de alarma para la población".

"¿La postura de la dependencia sigue siendo la misma?", se le preguntó.

"Sigue siendo la misma e igual como mencioné el día anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sigue exactamente con la misma postura y realmente tenemos muy pocos casos detectados en México.

"Primero no hay alerta. Sospecha de casos y en todos ellos se está investigando la Dirección General de Epidemiología si existe o no la infección, pero insisto en el hecho de que no hay un tratamiento específico para esto y tampoco tenemos una vacuna para lo mismo. Y que no es un cuadro grave efectivamente es un cuadro gripal habitual que ocurre en estas fechas en el país. Muchos de ustedes podrán haber tenido ya un cuadro gripal ni siquiera saber y haber podido tener ese virus", respondió.