"Sin avances, negociaciones con CNTE"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció este jueves que no hay avances en las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Esto, luego que ayer el magisterio disidente bloqueó todos los accesos a Palacio Nacional.

"¿Hubo algún avance de diálogo con ellos?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"No hay avances", respondió.

La mandataria federal señaló que el objetivo de ayer en el bloqueo de los accesos a Palacio Nacional era para que no hubiera conferencia mañanera; sin embargo, destacó que sí se haya hecho de manera virtual.

"Ayer el objetivo era que no hubiera mañanera y la verdad de algunas personas que habría ver también sí es provocación o es parte del movimiento, habría que verlo y que la propia CNTE tiene que decirlo, pero el objetivo era que no hubiera mañanera, finalmente hubo mañanera.

"No nos vimos de manera presencial, pero la mayoría de usted se puso conectar, se dio la información del avance de los trenes, otra información y se estuvo contestando a las preguntas", dijo.

En Palacio Nacional, y al afirmar que "eso no es de organizaciones sociales", la Mandataria federal condenó la agresión que sufrió un youtuber asistente a las mañaneras por parte de maestros de la Coordinadora ayer en el bloqueo que realizaron al recinto histórico.

"Lamento que esto haya ocurrido. Eso no es de organizaciones sociales que buscan una demanda justa. Entonces, ¿qué razón hay para golpear a un compañero, que además, entre otras cosas lo que ha hecho es informar? Entonces no estamos de acuerdo a esas prácticas", declaró.