Sin cambio, calificación de Citibanamex tras proceso de venta

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Un día después del anuncio de la venta de Banamex a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado de valores, las calificadoras Moody´s y Fitch coincidieron en que la decisión de su matriz, el gigante financiero Citi, no modificará la nota que mantienen sobre el Banco Nacional de México.

"Las calificaciones de Citibanamex continúan sin cambio, manteniéndose en revisión para posible baja. Moody´s Local México evaluará en el momento de la separación de negocios (segunda mitad del 2024). Banamex contará solamente con los negocios de Banca de Consumo y Empresarial. Una vez realizada la OPI, el negocio bajo la marca Banamex no contará más con el soporte de Citi y será un banco de menor envergadura y sin el gran negocio corporativo. En ese momento, Moody´s Local México realizará la evaluación de las calificaciones reflejando las condiciones crediticias finales del negocio escindido", explicó Moody´s.

Por su parte, Fitch Ratings explicó que la OPI para vender a Banamex no tendrá efecto inmediato en su calificación, debido a que Citi brindará apoyo oportuno, si es necesario, siempre que la integración matriz-filial no se vea afectada por accionistas minoritarios.

"Por el contrario, la Calificación de Viabilidad de Citibanamex refleja el posible debilitamiento de su perfil crediticio individual y el desempeño comercial una vez que se complete la transacción, ya que la evaluación de Fitch para esta calificación y sus factores de calificación relacionados incorporan algunos elementos crediticios positivos que surgen del rol de Citi como accionista, especialmente en lo que respecta a la adecuación del capital y el apalancamiento", explicó Fitch.

Ambas calificadoras resaltaron el lugar que ocupa Banamex entre los grandes bancos en México, ocupando el cuarto sitio detrás de BBVA, Santander y Banorte.

"Una vez realizada la OPI, Banamex no contará con el soporte de Citigroup. Sin embargo, estimamos que, si bien existen estos factores de riesgo, el nuevo banco contará aún con una solidez importante, especialmente por su alta participación en tarjetas de crédito y su amplia base de depósitos", explicó Moody´s.

Citibanamex es el cuarto participante de mercado en términos de cartera de crédito y cuenta con una franquicia de depósitos de alrededor de 15% del sistema bancario con cifras a marzo de 2023. Su negocio de tarjetas de crédito representa alrededor de 24% de la cartera de tarjetas de crédito, lo que lo hace el segundo mayor banco del sistema en este portafolio.

"Citibanamex ha mantenido su considerable posición de mercado en México como el cuarto banco mexicano más grande por créditos y el segundo más grande por depósitos de clientes", dijo Fitch.