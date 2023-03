Sin consenso en Jucopo, en primer acercamiento sobre INAI

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado sostuvo una primera reunión para tratar de definir la ruta para reponer el proceso y elegir a los dos comisionados del INAI que fueron vetados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En principio, los coordinadores parlamentarios externaron su disposición para definir en los próximos días las dos propuestas, a fin de presentarlas ante el Pleno para su discusión y votación.

Sin embargo, no hay consenso sobre quienes podrían ser los nominados.

Al término de una reunión entre los coordinadores parlamentarios, el líder del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó que "se hará un esfuerzo de revisión de los perfiles y se hará un esfuerzo de propuesta".

"Lo que se acordó es revisar de las listas que ya se tienen, de los perfiles que ya han pasado por el proceso que ordena la Constitución y con esos perfiles vamos a ponernos a trabajar y vamos a ponernos a tratar de construir un consenso y un acuerdo", informó.

Mancera Espinosa aseguró que de entrada, todos los candidatos que han sido evaluamos cumplen con los requisitos de idoneidad, por lo que se debe buscar un consenso entre las fracciones parlamentarias para impulsar a los mejores perfiles.

Expresó su desacuerdo con los argumentos del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que Yadira Alarcón y Rafael Luna no eran los mejores evaluados y en este último caso había conflicto de interés.

"Esos criterios no han sido los que han marcado las designaciones en el Senado. En el Senado se tiene que cumplir con la idoneidad y se tiene que cumplir obviamente con un consenso y acuerdo político de los mejores perfiles, en la integración, de manera completa. Eso es lo que estamos buscando con construir", manifestó.

Por su parte, el coordinador del PAN, Julen Rementería, señaló que el Bloque de Contención está listo para impulsa a los dos mejores perfiles, "incluso mañana (jueves) mismo", aunque recordó que a la oposición no le alcanzan los votos para logra la mayoría calificada de tres quintas partes de los senados presentes.

Insistió en que los dos perfiles que sean propuestas al Pleno deben salir de entre la lista de seis hombres y seis mujeres que ya fueron consensuado en la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.