Sin consulta, Conacyt va por más cambios en el SNI

El Conacyt, encabezado por María Elena Álvarez-Buylla, busca derogar el Artículo 34 del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para que, a pesar de las críticas, puedan aplicar desde este año los nuevos criterios específicos de evaluación. De concretarse, será la tercera reforma que se hace al Reglamento en menos de 10 meses y sin consultar a los investigadores.

El lunes 28 de junio, en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) se publicó el "Acuerdo por el que se reforma el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores", en el que se lee: "La presente Reforma fue aprobada por la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mediante Acuerdo 02-10/2021 de fecha 17 de junio de 2021, tomado en su segunda sesión ordinaria 2021".

En el documento se detalla que se busca derogar el Artículo 34 del Reglamento del SNI que actualmente indica: "Al publicarse nuevos criterios específicos de evaluación en el portal del Conacyt, los mismos entrarán en vigor en la convocatoria del año subsecuente".

"Los Criterios no serían aplicables en la evaluación que se va a realizar este año y de aplicarse, se caería en una irregularidad o en una ilegalidad. Ahora el anteproyecto está en la Conamer y lo más probable es que prospere, porque así ha ocurrido a pesar de las diferentes críticas", explica Roberto Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Sociales.

Aunque en la Conamer aún no se establece en qué fecha el anteproyecto será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el investigador lamenta que el Conacyt no informe sobre estos cambios.

"El Conacyt debiera avisar sobre este tipo de cambios a los miembros del SNI. El cambio de reglas de evaluación para el ingreso, permanencia o promoción en el Sistema ha sido repentino y eso ha causado molestia y preocupación, pues hay investigadores que se prepararon para una evaluación con los criterios pasados, no para los nuevos. Lo adecuado sería que la modificación de reglas se aplicara en tres o cuatro años", dice Rodríguez.

El investigador califica como "injusto" que no se haya consultado con los más de 30 mil miembros del SNI sobre este anteproyecto, opinión que comparte Susana Quintanilla, del Cinvestav.

"El Consejo tendría que informar esto a los miembros del SNI, que somos los interesados en comentar esto, pero todo lo hacen en lo oscurito", asegura Susana Quintanilla.