Sin contratiempos avanza votación en Planta de General Motors

SILAO, Gto., agosto 18 (EL UNIVERSAL).- Sin contratiempos sigue adelante el proceso de votación de los trabajadores de la planta General Motors de Silao, Guanajuato, para la legitimación o no del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) entre la empresa y el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato, dijo que desde las 12:00 horas del 17 de agosto y en el transcurso de hoy ha habido un comportamiento tranquilo, aceptable, no ha habido incidentes mayores al interior de la planta, ni en los puntos de votación.

"Hemos podido observar una participación de moderada a alta", dijo.

Señaló que conforme a lo establecido, a las 22:00 horas de este 18 de agosto cerrará la jornada de votación, y luego el sindicato trasladará las urnas con los votos emitidos a un salón grande dentro de la planta y procederán a clasificar y contar los votos para emitir los resultados finales, en presencia los observadores del INE y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

De cada punto de votación habrá resultados y éstos se sumarán a las actas para que haya un resultado definitivo.

En la planta se instalaron nueve urnas en cinco puntos, una de ellas en el acceso a la Puerta 2, en la que emiten su voto los extrabajadores de la GM, que formaban parte de la base sindicalizada en abril pasado, cuando se llevó el proceso de votación del CCT que fue invalidado por irregularidades y que ahora se repone.

Otros puntos de votación se ubicaron en las zonas de ensamble, M5, GRX, Ocho Velocidades, en los que 6 mil 883 trabajadores podrán emitir su voto.

Juárez Jasso destacó que la labor del INE es sólo de observación del proceso. "No somos organizadores, no somos asesores del proceso. Estamos observando todos los procedimientos que el propio sindicato ha diseñado para el efecto, y que han sido validados en primera instancia por la Secretaría del Trabajo".

Destacó que la consulta en la GM es un proceso histórico, inédito, porque nunca antes el organismo electoral INE había participado en estos eventos de democracia sindical. "Lo estamos haciendo con mucha seriedad, con mucho profesionalismo de lo que implica esta legitimación del contrato colectivo para la planta de GM", dijo.

Patricia Juan Pineda, asesora legal de la organización "Generando Movimiento", de apoyo solidario a los trabajadores de la ensambladora, exigió que se hagan públicos los resultados de la consulta de validación del CCT y que éstos se coloquen en la puerta de la planta GM.

Juan Pineda mencionó que no se tiene certeza de la hora en que concluirá el cómputo, pero se estima que podría prolongarse hasta la madrugada.

El procedimiento de la consulta debe ajustarse al "mecanismo laboral de respuesta inmediata" contemplado en las reglas del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La asesora legal señaló que han observado que siguen algunas trabas para que voten los trabajadores, porque los supervisores no los dejan. "Además de que unos 200 trabajadores de Mantenimiento no podrán votar porque ellos laboran de jueves a domingo y no tienen cómo llegar".

Dijo que a pesar de las presiones que han tenido los trabajadores, para ellos la vigilancia de la OIT y del INE los hace sentirse seguros, sin miedo y saber que su voto va a ser secreto y que va a estar vigilado el conteo y que el número de votos que salga va a ser el real.

Sindicatos, observadores independientes y catedráticos que son parte del movimiento solidario permanecerán en unas carpas que instalaron frente a la Puerta 2 de la planta GM, al pendiente de la consulta y del resultado.

Asimismo en el exterior de la ensambladora hay presencia de elementos de la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) realizan rondines de vigilancia.