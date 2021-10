Sin definir, monto que Carso dará a víctimas de L-12

El abogado de un grupo de afectados por el colapso de la Línea 12 del Metro, Cristopher Estupiñán, dijo que tras darse a conocer los acuerdos de Grupo Carso para rehabilitar la Línea Dorada, aún falta que la empresa participe en los medios de justicia restaurativa para las víctimas, lo cual podría ser a través del fondo de apoyo a las víctimas, en el que se sigue trabajando.

Explicó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, la fiscalía capitalina y la asesoría legal de los afectados continúan trabajando en el fondo de apoyo a víctimas, reparación integral que atenderá diversos factores de acuerdo con la Ley General de Víctimas, pero que todavía no se han establecido los mecanismos legales que se van a usar, pero que el fondo es una de las propuestas.

Aunque aún no hay un monto específico para solicitar en las mediaciones con las empresas imputadas, el litigante aseguró a EL UNIVERSAL que esperan tener el proyecto este año.

"Se está construyendo, yo espero que sea un trabajo que nos lleve un mes, que este año esté concluido, que de los criterios generales lleguemos a puntos específicos acordes a cada familia, a cada situación, y así evitar que hablemos de reparaciones genéricas y a rajatabla".

Reiteró que quieren evitar procesos legales largos que revictimicen a las víctimas y que hasta el momento Grupo Carso ha sido el único interesado en participar en el proceso de reparación del daño. "Lo que estamos buscando son hechos y no palabras", comentó.



Son dos convenios: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que los convenios a los que llegó la empresa Carso con la Fiscalía General de Justicia capitalina por el colapso de la Línea 12 tiene que ver con la rehabilitación y el apoyo a víctimas, no obstante, la empresa aún no está de acuerdo con el peritaje.

"Son dos convenios con la Fiscalía General de Justicia, en donde, por un lado, hay consideraciones de Carso respecto al peritaje de la fiscalía, pero aun así se comprometen, en términos del acuerdo reparatorio, al juicio que presenta el Gobierno de la Ciudad de México a poner todos los recursos para que se pueda restaurar, reconstruir, apuntalar, reforzar el tramo elevado de acero, que son más de siete kilómetros", dijo.

Comentó que van a contribuir al Fondo de Apoyo a Víctimas, monto que aún está en discusión en la FGJ, a partir de una revisión de las personas que perdieron la vida, como de quienes iban en camino y estaban en los vagones del Metro. "Hay un acuerdo administrativo que firman con el Gobierno de la Ciudad de México, donde participan la Consejería Jurídica y también el jurídico del Metro; ahí queda muy claro el programa de trabajo, los recursos para la rehabilitación, los trabajos que se tienen que hacer, el pago del proyecto ejecutivo y todo el tramo del reforzamiento de la Línea 12". Dijo que aún se están definiendo los recursos, pero Carso se comprometió a pagar.