"Sin impacto negativo por ataque cibernético": Coca-Cola Femsa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el miércoles Coca-Cola Femsa informó a la Bolsa Mexicana de Valores un ataque cibernético a sus sistemas, la firma dijo esta mañana que no han tenido un impacto negativo en sus operaciones.

En conferencia con analistas sobre los resultados financieros de la empresa al primer trimestre del año, el director general de Coca-Cola Femsa, Ian Craig, dijo que se implementaron todos los protocolos de respuesta y protección cibernética, con lo cual mantuvieron el control de sus procedimientos tecnológicos.

"La evaluación actual de la situación es que nuestros controles identificaron el incidente de manera oportuna y esperamos que para este fin de semana volvamos a nuestros procesos primarios normales", explicó el directivo.

De acuerdo con Coca-Cola Femsa, se está realizando una evaluación forense en sus sistemas después del incidente de ciberseguridad y se garantizará que no queden riesgos en la operación de la compañía.

"Estamos tomando todas las medidas adecuadas para garantizar que no queden riesgos", añadió el directivo.



Coca-Cola Femsa experimenta "incidente de seguridad diverso"

El director general de Coca-Cola Femsa dijo que los procesos de seguridad de la compañía determinaron que se estaba experimentando un incidente de seguridad diverso ante lo cual, se implementaron de inmediato sus protocolos de respuesta y protección de seguridad cibernética.

"La compañía espera continuar sus operaciones comerciales a través de procedimientos de respaldo y daremos prioridad a la protección de la Integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información", dijo.

Al cierre del primer trimestre, Coca-Cola Femsa reportó un aumento en sus ganancias de 35.3% respecto al mismo periodo de 2022, con un total de 3 mil 916 millones de pesos.

La compañía resaltó que al arranque del año en curso lograron un aumento de doble dígito en los ingresos, la utilidad operativa y la utilidad neta a pesar de enfrentar efectos desfavorables de conversión de moneda de la mayoría de sus monedas operativas.