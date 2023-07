Sin importar quien gane encuesta, Morena ganará elección, afirma Delgado

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 1 (EL UNIVERSAL).- Independientemente de quién gane la encuesta, Morena ganará la elección presidencial, aseguró el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien señaló que la oposición "sigue sin entender lo que ocurrió hace cinco años".

Entrevistado por los medios en el Zócalo de la Ciudad de México, el líder morenista aseguró que la oposición no cuenta con un proyecto de país, pues dijo que su única propuesta es frenar el avance del movimiento.

"Esto, a partir de mentiras, a partir de campañas negras, de guerra sucia, de tratar de engañar a un pueblo, que se levantó hace cinco años y no ha descansado. Es una insurrección permanente. Por ello, Morena sigue creciendo. Hace cinco años, ganamos las primeras cinco gubernaturas y hoy tenemos 23 y Morena seguirá creciendo", dijo.

Enfatizó que en este momento el partido guinda se está preparando para estar organizado y unido para ganar los comicios presidenciales, que se realizarán el próximo año.

Delgado Carrillo mencionó que hace cinco años la oposición argumentaba que en aspecto económico, habría una devaluación, fuga de capitales y que se destruiría "la famosa estabilidad económica que habían construido los neoliberales y todo fue una farsa".

Y es que agregó que los gobiernos neoliberales endeudaron al país, frenaron el crecimiento del salario mínimo y el salario perdió su poder adquisitivo.

"Esta supuesta salud de las finanzas públicas, estaba basada en un endeudamiento permanente, dejando al peso que se devaluara. Hoy tenemos una moneda muy fuerte a nivel internacional. Tenemos cinco años de estabilidad cambiaría, eso es algo que no se había visto en por lo menos cinco décadas", expresó.

Dijo que el salario mínimo se ha recuperado en un 80%, se ha controlado la inflación, además de que se tiene una inversión extranjera récord en el primer trimestre de este año.

"Tenemos un 48% más de la que se registró en el mismo periodo de 2022. Tenemos más de 200 mil millones de dólares en reservas internacionales, por lo que no se cumplió, lo que decía la oposición", precisó.