Sin la presencia de López-Gatell comparece secretario de Salud

En el Senado de la República inició la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, así como del titular del INSABI, Juan Antonio Ferrer, sin la presencia del subsecretario de Salud y encargado de la estrategia del combate a la pandemia del Covid-19, Hugo López-Gatell, como demandaba la oposición.

El presidente de la Comisión de Salud, Américo Villarreal, dio lectura a un resolutivo de la Junta de Coordinación Política donde, aseguró, se determinó citar sólo a comparecer al secretario de Salud y al director general del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Ante la Comisión de Salud del Senado, Jorge Alcocer, inició su exposición ante los legisladores donde destacó el trabajo del gobierno federal frente a la pandemia de coronavirus y dijo que gracias a la estrategia emprendida en materia de vacunación se han logrado 11 semanas de descenso sostenido en la pandemia.

Dijo que el IMSS ha reconvertido durante la pandemia más de 20 mil camas para la atención de pacientes con Covid-19.

"Esto lo enfatizo porque hoy la salud en México no está fragmentada, está en vías de integración a través de estas acciones y pronto se darán las bases para ya no hablar del IMSS, del ISSSTE o de la atención en tal o cual institución, sino de una sola va a regir la salud de los mexicanos".

Destacó que durante la pandemia no se ha abandonado el fortalecimiento a la atención médica durante el Covid-19, ya que se ha reforzado la atención médica primaria, con más de 70 mil consultas médicas con 240 unidades móviles, 400 mil acciones de prevención y promoción de la Salud.