Sin límite presupuestal para garantizar salud en México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay límite presupuestal para garantizar que México cuente con un sistema de salud mejor que el de Canadá o Dinamarca.

Reconoció que no se ha podido federalizar todos los sistemas de salud en las entidades bajo el sistema IMSS-Bienestar "pero vamos hacía allá".

En el martes del Pulso de la Salud, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que se ha podido avanzar en el propósito de garantizar un sistema de salud público, gratuito y de calidad porque "se cortó de tajo" con la corrupción y con todos los "trinquetes" que había en sexenios pasados.

"Como ya se puso orden y ahora podemos ya ahora podemos liberar muchos fondos todos los que sean necesarios, no hay límite presupuestal para garantizar el derecho para garantizar el derecho a la salud.

"Se hablaba de que iba a tener un sistema, nosotros sostuvimos, como el de Dinamarca, como el de Canadá, y nuestros adversarios de inmediato replicaron que eso no era posible, y tienen razón, no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor el sistema de salud pública para todos los que no tienen seguridad pública, que no tienen ISSSTE ni Seguro Social o no tienen seguros médicos privados es pues cerca de la mitad de la población de nuestro país se va a poder ya llegando y está llegando ya atenderse IMSS Bienestar".

En Palacio Nacional, el mandatario federal informó que para garantizar la gratuidad de este sistema es que ya se retiraron cajas registradoras.