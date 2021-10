Sin Reforma Eléctrica, CFE desaparecerá en 5 años: Mier Velazco

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, advirtió que si no se avala la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, "al paso que vamos, en 5 años desaparece la CFE y entonces las empresas extranjeras podrán establecer el precio de la energía a lo que se les pegue la gana y perdemos soberanía y seguridad".

A través de un comunicado, señaló que por ese motivo, es urgente que la ciudadanía sepa la importancia de recuperar el control de la electricidad como motor del desarrollo de nuestro país, pero también como asunto estratégico de seguridad nacional y de soberanía.

"Esta reforma es muy importante para México para que haya más inversión, para que se potencie el desarrollo y que para prepararnos de cara a lo que sucederá en 30 años, cuando el combustible principal será la electricidad. Es muy importante la reforma, la transición energética y preservar el litio como un mineral fundamental y estratégico para México", enfatizó Mier Velazco.

El líder guinda reconoció que es importante la inversión privada en el sector, pero debe hacerse con una modificación a las reglas actuales, "para que compitan y ofrezcan precios verdaderamente reales en beneficio de la economía de las familias mexicanas".

Refirió que actualmente en México tenemos una capacidad instalada para generar energía, tanto privados como la Comisión Federal de Electricidad, cerca de 86 mil mega watts, no obstante, lo que México requiere son 56 mil. "¿Qué quiere decir? Que queriendo hacer negocios, empezaron a otorgar permisos sin ton ni son. Al otorgar esos permisos sin planeación, solamente buscando el negocio, pararon las plantas generadoras de los mexicanos y solamente usaron toda la red de transmisión.

"Eso le genera un quebranto de 211 mil millones de pesos a los mexicanos, porque la CFE es una empresa de los mexicanos. Por otro lado, en el costo de la energía eléctrica hay un subsidio importante a las empresas extranjeras. Si fueran mexicanas ya estaría mal, pero que sean extranjeras es peor y no es culpa de ellas, fueron los malos mexicanos que eran funcionarios quienes lo permitieron", expuso.

El legislador poblano explicó que actualmente se despacha la energía eléctrica dando prioridad a los privados con el argumento de que la venden más barata, pero cuando facturan, no lo hacen al precio con el que concursaron, sino el precio que se pagó con la última que entró a las 10 de la noche, que es cuando más consumo de energía hay.

"Es decir, estamos hablando de más de 440 mil millones de pesos que se están perdiendo y están beneficiando a empresas extranjeras. No queremos que se vayan, queremos cambiar las reglas, que compitan, que ofrezcan precios verdaderamente reales en beneficio de la economía de las familias mexicanas", concluyó.