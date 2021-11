Sin reforma, habrá quebranto en la CFE por más de 435 mil millones anuales: Morena

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, advirtió que de no aprobarse la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá un quebranto anual de más de 435 mil millones de pesos, lo que equivale a la pensión para adultos mayores que se destinaría durante dos años.

El diputado guinda sostuvo que con la mal llamada reforma estructural en materia energética, aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, "se construyó un esquema ilegal con las llamadas sociedades de autoabastecimiento, por medio de las cuales los generadores de energía simulan tener socios para generar energía, pero en realidad son clientes que le compran".

El legislador poblano criticó que con esa reforma, se creó la filial CFE Calificados que era la encargada de vender energía a los grandes consumidores, sin embargo, ésta no genera energía, lo que ocasiona que la tenga que comprar a privados y posteriormente la revenda, es decir, es una intermediaria.

"No puede ser posible que los partidos políticos que aprobaron la reforma energética del 2013 hayan sido omisos y permitieran que se obligue a la CFE a comprar con privados energía que no tiene para lograr cumplir con el despacho diario (mercado de corto plazo), así como con los contratos legados", expuso.

Además, denunció, se impusieron "Contratos Legados" entre CFE Generación y CFE Suministro Básico, que hacen que la primera comprometa con la segunda precios de energía a largo plazo, provocando que no recupere la inversión destinada para generarla.

"De manera facciosa, en el 2013, con aquella reforma, fragmentaron el mecanismo de comercialización, en CFE Generación y CFE Suministro Básico, generando pérdidas económicas ocasionadas por el entorpecimiento de la cobranza a los consumidores.

Por eso, dijo, es importante que en esta reforma eléctrica se devuelva la soberanía a nuestro país en la materia, se generen condiciones parejas tanto para CFE como para los privados y acabar con el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado.

"El compromiso del Grupo Parlamentario de Morena es garantizar la seguridad energética, como condición indispensable para la seguridad nacional, lo que obliga a rescatar, reformar y transformar a la Comisión Federal de Electricidad, para restablecer un sistema eléctrico comprometido con el pueblo que asegure el abastecimiento confiable de energía eléctrica a los más bajos precios", aseveró.

Mier Velazco agregó que con la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28, enviada por el titular del Ejecutivo, es posible terminar con el despojo del que la CFE ha sido víctima, y devolverle a la nación el control de este sector prioritario para el desarrollo del país.

"Insistiremos las veces que sean necesarias, acudiremos a todos los debates, daremos los mejores argumentos, nada nos detendrá; vamos a convencer a todas y todos para que apoyen esta reforma, que es de todos y para beneficio de las familias", concluyó.