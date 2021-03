Sin relación, préstamo de vacunas de EU con restricción en frontera sur: Velasco Álvarez

Roberto Velasco Álvarez, director General para América del Norte, afirmó que no hay relación entre el préstamo de vacunas de AstraZeneca que Estado Unidos enviará a México con las restricciones en la frontera sur.

En entrevista con Denise Maerker, en Atando Cabos, señaló que es un apoyo que México solicitó a Estados Unidos para aplicar la segunda dosis a más de 800 mil personas a las que se les vacunó con AstraZeneca.

Agregó que el tema migratorio con EU ha sido una conversación muy amplia entre ambos países para que sea ordenada.

EU enviará vacunas contra Covid a México

Esta mañana de jueves, se informó que Estados Unidos enviará a México 2.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca.

El secretario de Relaciones Exteriores informó que se logró un acuerdo de vacunas con EU en seguimiento a la conversación entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden.

"Me consultan si es veraz que hay un acuerdo de vacunas con EU en seguimiento a la conversación entre los presidentes López Obrador y Biden. Sí, es correcta la información. Mañana a las 9 am les doy los detalles porque todavía estamos trabajando en ello. Buenas noticias!".

El canciller confirmó que llegarán al país 2.5 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca.

México anuncia restricciones en fronteras

El gobierno de México anunció que a partir de mañana 19 de marzo impondrá restricciones al tránsito terrestre en sus fronteras norte y sur.

Ello, indicó a través de un mensaje en Twitter, para prevenir la propagación del Covid-19.