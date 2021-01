Sin servicio de agua, 1.2 millones de viviendas en México: Inegi

México contaba con 35.2 millones de viviendas particulares habitadas el año pasado y 1.2 millones de las cuales no disponían de servicio de agua entubada, lo que equivale a 4.6 millones de personas, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 elaborado por el Inegi.

En Veracruz se encontró el mayor número de viviendas sin acceso al servicio de agua entubada, un total de 202 mil, donde habitaban más de 696 mil personas.

Le sigue Chiapas, con casi 134 mil viviendas sin servicio; continuando con el Estado de México, con 118 mil; Oaxaca con 110 mil, y Guerrero con 104 mil.

Estas cinco entidades sumaron más de 668 mil viviendas habitadas sin agua y concentraron 55% del total que no tienen este servicio en el país, indican los resultados del censo del Inegi.

En comparación con 2010, la cantidad de viviendas particulares sin agua entubada se redujo casi a la mitad, de 2.2 millones a 1.2 millones.

Sin electricidad

Del total de viviendas, 269 mil no contaban con energía eléctrica el año pasado y ahí habitaban 826 mil personas. Veracruz también encabeza esta lista, con 32 mil viviendas sin este servicio; seguido de Oaxaca, con 25 mil; Chiapas, con 24 mil; Chihuahua con 17 mil, y Guerrero con 15 mil.

Estos cinco estados acumularon 113 mil viviendas sin servicio de electricidad, es decir, 42% del total que existen en México.

Con relación a 2010, la cantidad de viviendas particulares que no disponían de energía eléctrica se redujo a la mitad, de 513 mil a 269 mil, señala la información del instituto que encabeza Julio Santaella.